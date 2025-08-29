Logo sự kiện Apple hé lộ hai tính năng của iPhone 17 Pro

Thư mời sự kiện ra mắt iPhone 17 (Ảnh: Apple).

Tối 26/8 (giờ Việt Nam), Apple đã gửi thư mời sự kiện ra mắt dòng sản phẩm iPhone 17. Theo đó, sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 9/9 với tên gọi chính thức "Awe Dropping".

Chuyên gia công nghệ Filipe Espósito của Macworld đưa tin rằng, màu cam và xanh đậm sẽ là hai trong số năm tùy chọn màu có sẵn cho các mẫu iPhone 17 Pro. Thật trùng hợp, logo của sự kiện có tông màu cam và xanh đậm, có thể là một gợi ý.

Theo những tin đồn, iPhone 17 Pro sẽ có các màu bao gồm: đen, trắng, xám, xanh đậm và cam.

Bên cạnh đó, có thể trên dòng máy mới của Apple được trang bị hệ thống làm mát buồng hơi để cải thiện khả năng tản nhiệt và logo sự kiện trông giống như một bản đồ nhiệt hồng ngoại có thể là một gợi ý.

Nếu được trang bị buồng hơi, công nghệ này sẽ giúp ngăn iPhone 17 Pro không bị quá nhiệt trong các tác vụ nặng, kéo dài như chơi game. Chúng bao gồm một buồng kim loại mỏng, kín chứa một lượng nhỏ chất lỏng.

Khi iPhone nóng lên, chất lỏng sẽ chuyển thành hơi và tản ra khắp bề mặt buồng. Cuối cùng, hơi nước sẽ nguội đi và ngưng tụ, cho phép quá trình này lặp lại.

Hệ thống này cũng sẽ giúp tản nhiệt ra cho con chip A19 Pro, dự kiến ​​sẽ được trang bị trên sản phẩm mới của Apple.

Galaxy S25 Ultra của Samsung và một số điện thoại thông minh Android khác có hệ thống làm mát buồng hơi, nhưng iPhone vẫn chưa có tính năng như vậy.

Ngoài ra, theo các nguồn tin rò rỉ uy tín từ Fixed Focus Digital và Instant Digital, Apple đang thử nghiệm tính năng sạc ngược không dây cho các mẫu iPhone 17 Pro và Pro Max, với công suất dự kiến đạt 7,5W.

Tính năng này sẽ cho phép người dùng sạc các phụ kiện như AirPods, Apple Watch trực tiếp từ iPhone, biến chiếc điện thoại thành một trạm sạc di động đa năng.

Bên cạnh tính năng sạc ngược, Majinbu, một nguồn tin công nghệ uy tín, cũng tiết lộ Apple có thể thực hiện thay đổi lớn về mặt cấu trúc trên iPhone 17 Pro: Bố trí lại vị trí ăng-ten xung quanh cụm camera sau.

Thiết kế mới này được cho là lấy cảm hứng từ cách tiếp cận đã được áp dụng trên Apple Watch Ultra, nơi các ăng-ten được tích hợp một cách khéo léo để tối đa hóa khả năng thu sóng và độ ổn định của tín hiệu.

Việc bố trí ăng-ten xung quanh cụm camera được kỳ vọng sẽ tận dụng khu vực ít bị che chắn và nhiễu sóng hơn, giúp cải thiện hiệu suất trong môi trường đông đúc và đảm bảo kết nối ổn định ngay cả khi người dùng đang di chuyển.

Tất nhiên, tất cả chỉ là tin đồn cho đến khi sự kiện chính thức được diễn ra.