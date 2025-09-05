Sau 15 năm, người dùng iPad mới chính thức được dùng ứng dụng Instagram

Với hơn 2 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng, Instagram là một trong những nền tảng mạng xã hội có lượng người dùng lớn nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên, một điều khó hiểu là Instagram lại không hề có phiên bản ứng dụng dành cho máy tính bảng chạy nền tảng Android lẫn iPad của Apple.

Mới đây, sau rất nhiều năm người dùng kêu gọi, Instagram cuối cùng cũng đã chính thức cho ra mắt phiên bản ứng dụng dành cho iPad.

Giao diện ứng dụng Instagram trên iPad nhắm đến nội dung video ngắn để cạnh tranh với TikTok (Ảnh: Meta).

Tuy nhiên, phiên bản ứng dụng Instagram dành cho iPad sẽ có đôi chút khác biệt so với phiên bản Instagram trên smartphone. Theo đó, giao diện chính của ứng dụng Instagram trên iPad sẽ truy cập trực tiếp vào giao diện video ngắn Reels, tính năng được Instagram sử dụng để cạnh tranh với TikTok.

Động thái này cho thấy Instagram đang muốn lôi kéo người dùng TikTok tại Mỹ, trong bối cảnh mạng xã hội TikTok có thể bị cấm hoạt động tại quốc gia này.

Danh sách các Stories (các nội dung người dùng chia sẻ chỉ tồn tại trong 24 giờ) cũng sẽ được xuất hiện ở giao diện trang chủ của ứng dụng.

Người dùng có thể chuyển sang mục “Đang theo dõi” để xem các nội dung do bạn bè và các tài khoản mà mình đang theo dõi đã chia sẻ lên Instagram. Người dùng cũng có thể tùy chọn để hiển thị các nội dung theo thứ tự thời gian được chia sẻ, giúp không bỏ lỡ các nội dung mới được đăng tải lên Instagram.

Meta cũng đã tận dụng màn hình lớn trên máy tính bảng iPad để tối ưu không gian hiển thị của giao diện Instagram. Các nội dung bình luận của các video ngắn được chia sẻ lên Instagram sẽ được hiển thị ở ngay bên cạnh đoạn video đang trình chiếu.

Nội dung tin nhắn được gửi đến cũng sẽ được hiển thị ngay trong giao diện Instagram, tương tự giao diện tin nhắn Facebook Messenger trên trình duyệt web máy tính.

Sau khi ra mắt phiên bản Instagram dành cho iPad, đại diện Meta cho biết công ty sẽ sớm cho ra mắt phiên bản ứng dụng dành cho máy tính bảng chạy Android.

Dù đã được ra đời từ 15 năm trước, Instagram lại không có phiên bản dành cho máy tính bảng chạy Android lẫn iPad.

Adam Mosseri, người đứng đầu bộ phận Instagram, từng lên tiếng giải thích rằng mạng xã hội này không có nguồn nhân lực để phát triển song song phiên bản ứng dụng Instagram cho cả smartphone lẫn máy tính bảng. Bên cạnh đó, giao diện màn hình lớn của máy tính bảng không phù hợp để hiển thị các nội dung hình ảnh và video của Instagram.

Giờ đây, trong bối cảnh mạng xã hội TikTok có thể bị cấm tại Mỹ bất cứ lúc nào, dường như Meta nhận ra đây là thời điểm phù hợp để tập trung nguồn nhân lực phát triển và tối ưu phiên bản Instagram dành cho máy tính bảng, giúp người dùng iPad (và người dùng máy tính bảng Android trong tương lai) có cơ hội sử dụng Instagram trên thiết bị của mình.