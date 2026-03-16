iPhone 18 Pro Max có thể khiến người dùng thất vọng

Tuy vậy, điều này có thể chưa chính xác. Theo nguồn tin từ Apple Insider, phiên bản Dynamic Island nhỏ hơn sẽ bị hoãn lại đến thế hệ iPhone 19 Pro. Nhiều khả năng, Apple sẽ tái sử dụng các khuôn mẫu thiết kế mà công ty đã dùng cho iPhone 17 Pro.

Bản dựng iPhone 18 Pro Max với thiết kế màn hình đục lỗ mới (Ảnh: PhoneArena).

"Thực sự không có gì thay đổi. Ngay cả kích thước thân máy cũng không khác biệt nhiều so với trước đây", tài khoản Ice Universe (người thường xuyên tiết lộ các thông tin rò rỉ về Apple) chia sẻ trong một bài đăng trên mạng xã hội Weibo.

Theo Bloomberg, Apple đang thử nghiệm một phiên bản màu sắc mới trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Dự kiến, màu sắc này sẽ có tên gọi Deep Red (tạm dịch: đỏ đậm).

Nếu thông tin trên chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên các phiên bản iPhone Pro và Pro Max có tùy chọn màu sắc đỏ. Trước đây, màu đỏ chỉ xuất hiện giới hạn trên các dòng iPhone tiêu chuẩn.

Bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được cho là đã bước vào giai đoạn thử nghiệm sản xuất hàng loạt. Đây là giai đoạn kiểm định sản xuất cuối cùng trước khi sản phẩm ra mắt vào tháng 9. Ở giai đoạn này, Apple sẽ kích hoạt một phần dây chuyền lắp ráp của nhà máy để kiểm định quy trình sản xuất, năng suất và kiểm soát chất lượng.

Màu sắc mới trên iPhone 18 Pro Max (Ảnh: MacRumors).

Quá trình sản xuất hàng loạt sẽ gia tăng vào các tháng mùa hè trước khi sản phẩm ra mắt. Các báo cáo cũng cho biết thiết bị sẽ không có thay đổi lớn nào về vật liệu hay ngoại hình. Điều này khẳng định các mẫu iPhone 18 Pro sẽ không phải là một bản cập nhật lớn như thế hệ tiền nhiệm.

Theo ETNews, bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ là những mẫu iPhone đầu tiên được Apple trang bị cụm camera có khả năng thay đổi khẩu độ, mang đến sự linh hoạt cao hơn trong mọi điều kiện ánh sáng.

Tính năng này cho phép người dùng điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến tùy theo môi trường chụp. Cụ thể, khi chụp trong điều kiện thiếu sáng, khẩu độ sẽ tự động mở rộng để thu được nhiều ánh sáng hơn, giúp hình ảnh sáng rõ và chi tiết hơn.