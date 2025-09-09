iPhone đời cũ giảm giá gần chục triệu đồng trước thời điểm ra mắt iPhone 17

Thị trường di động Việt Nam đang chứng kiến đợt giảm giá sâu kỷ lục đối với các dòng iPhone đời cũ. Động thái này được cho là nhằm dọn đường cho thế hệ iPhone mới với nhiều nâng cấp đáng kể về phần cứng.

iPhone đời cũ đang giảm giá sâu trước thời điểm iPhone 17 ra mắt (Ảnh: Thế Anh).

Theo khảo sát của phóng viên chiều 9/9, iPhone 16 Pro Max bản tiêu chuẩn đang được giảm 5 triệu đồng, xuống còn 29,49 triệu đồng.

Tương tự, iPhone 16 giảm 5 triệu đồng, chỉ còn 18,59 triệu đồng. Các phiên bản khác như iPhone 16 Pro, 16 Plus, 16e cũng ghi nhận mức giảm từ 1 đến 4 triệu đồng. Đặc biệt, phân khúc iPhone 15 series có mức giảm sâu hơn, từ 5 đến 9 triệu đồng.

Đại diện các hệ thống bán lẻ khẳng định, việc giảm giá này đã được triển khai từ đầu tháng 7 và sẽ không có biến động lớn sau khi iPhone 17 ra mắt.

Bà Hoàng Minh Tâm, đại diện truyền thông hệ thống Hoàng Hà Mobile, cho biết: “Hiện tại việc giảm giá để đón đầu iPhone mới đã được Apple và hệ thống triển khai từ đầu tháng 7, nên sau khi ra mắt đêm nay giá sẽ không còn biến động gì”.

Bà Tâm cũng thông tin thêm, Apple sẽ ngừng sản xuất các dòng Pro và Pro Max của thế hệ trước (iPhone 16 Pro, 16 Pro Max) nhưng vẫn duy trì bản Base và Plus (iPhone 16, 16 Plus). Các dòng iPhone 15 và 15 Plus vẫn sẽ được bán song song với iPhone 16 series. Một lượng hàng tồn iPhone 16 series sẽ tiếp tục được bán qua dịp Tết mà không có biến động giá đáng kể.

Các dòng sản phẩm dự kiến bị Apple "khai tử" trên Apple Store nhưng vẫn còn hàng tại các nhà bán lẻ bao gồm iPhone 15, 15 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, Apple Watch Series 10, Ultra 2 và SE2.

Ông Nguyễn Văn Giàu, đại diện hệ thống Di Động Mỹ, khuyến cáo người dùng iPhone 12, 13 hoặc 14 không nên chờ đợi iPhone 17 ra mắt để mua iPhone 16 với giá rẻ hơn. Ông Giàu giải thích rằng các hệ thống bán lẻ đã điều chỉnh giá iPhone 16 giảm dần từ trước đó, và sẽ không có đợt giảm giá sâu đột ngột đúng vào thời điểm iPhone mới ra mắt.

Theo trang công nghệ 01NET của Pháp, iPhone 17 Pro Max được kỳ vọng sẽ trang bị viên pin dung lượng 5.000 mAh, một mức dung lượng chưa từng có tiền lệ, hứa hẹn mang lại thời lượng sử dụng vượt trội.

Sự đột phá này được cho là nhờ việc loại bỏ hoàn toàn khay SIM vật lý, chuyển sang eSIM trên diện rộng, giúp giải phóng không gian để tích hợp pin lớn hơn.

Các rò rỉ cũng cho thấy iPhone 17 Pro sẽ có pin 3.700 mAh, bản tiêu chuẩn đạt 3.600 mAh, trong khi iPhone 17 Air chỉ dừng ở mức 2.900 mAh.

Về hiệu năng, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max dự kiến sẽ được trang bị chip A19 Pro cùng 12GB RAM, biến chúng thành những "cỗ máy hiệu năng" thực sự, hỗ trợ đa nhiệm mượt mà và các tác vụ chuyên nghiệp như chỉnh sửa video 8K hay xử lý đồ họa nặng.

Hệ thống camera cũng được nâng cấp đáng kể với bộ đôi iPhone 17 Pro sở hữu ba camera sau, tất cả đều đạt độ phân giải 48MP, đảm bảo màu sắc và chi tiết nhất quán.

Đáng chú ý, ống kính telephoto được nâng cấp hỗ trợ zoom quang học 8x, và lần đầu tiên iPhone có thể quay video chất lượng 8K, đưa dòng Pro trở thành công cụ làm phim chuyên nghiệp.

Nếu những thông tin này được xác nhận, iPhone 17 có thể sẽ đánh dấu bước ngoặt chiến lược lớn nhất của Apple từ trước tới nay.

Mọi bí mật sẽ được làm sáng tỏ tại sự kiện ra mắt lúc 10h ngày 9/9 (giờ địa phương), tức 0h ngày 10/9 (giờ Việt Nam). Báo Dân trí sẽ tường thuật trực tiếp sự kiện này.