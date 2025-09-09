Rò rỉ phút chót iPhone 17 trước thềm ra mắt: Pin khủng, quay video 8K

Mô hình iPhone 17 Pro Max được rò rỉ (Ảnh: Manji Bu).

Theo trang công nghệ uy tín của Pháp 01NET, nguồn tin được cho là xuất phát từ tài liệu nội bộ của một nhà mạng lớn tại Hàn Quốc đã tiết lộ toàn bộ thông số kỹ thuật của dòng iPhone 17.

Những dữ liệu này không chỉ phác họa bức tranh về sản phẩm mới, mà còn hé lộ một chiến lược phân cấp sản phẩm táo bạo mà Apple chuẩn bị triển khai.

Các rò rỉ xuất hiện ngay trước thềm ra mắt thường có độ tin cậy cao. Nếu lần này chính xác, iPhone 17 sẽ trở thành dấu mốc quan trọng, khi khoảng cách giữa bản tiêu chuẩn và bản Pro được nới rộng hơn bao giờ hết.

Cách mạng về thời lượng pin

Nỗi lo về dung lượng pin dường như sắp lùi vào quá khứ, ít nhất với phiên bản cao cấp của iPhone 17.

Lần đầu tiên, Apple được cho là sẽ trang bị viên pin 5.000 mAh cho iPhone 17 Pro Max – mức dung lượng chưa từng có tiền lệ, hứa hẹn kéo dài thời gian sử dụng vượt trội và biến thiết bị thành một “cỗ máy bền bỉ” cho nhóm khách hàng khắt khe nhất.

Bước đột phá này được cho là đến từ quyết định loại bỏ hoàn toàn khay SIM vật lý, chuyển sang eSIM trên diện rộng. Phần không gian giải phóng giúp đội ngũ kỹ sư tái thiết kế, tích hợp những viên pin lớn hơn.

Theo rò rỉ, iPhone 17 Pro cũng sẽ nâng dung lượng pin lên 3.700 mAh, trong khi bản tiêu chuẩn đạt 3.600 mAh. Trái lại, iPhone 17 Air chỉ dừng ở mức 2.900 mAh, phản ánh rõ định vị sản phẩm.

Đây sẽ là dòng máy siêu mỏng nhẹ, chấp nhận hy sinh thời lượng pin để mang đến thiết kế thanh thoát, nhắm tới người dùng coi trọng tính di động và thẩm mỹ hơn sức bền.

Nâng cấp sức mạnh

Sự khác biệt giữa các phiên bản iPhone 17 càng thể hiện rõ ở sức mạnh xử lý. iPhone 17 và 17 Air được cho là dùng chip A19 cùng 8GB RAM – vẫn đủ mạnh mẽ cho nhu cầu phổ thông. Trong khi đó, bộ đôi Pro lại vươn lên một tầm cao khác.

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max được trang bị chip A19 Pro cùng 12GB RAM, biến chúng thành những “cỗ máy hiệu năng” thực sự. Dung lượng RAM lớn không chỉ giúp đa nhiệm mượt mà mà còn tạo nền tảng cho các tác vụ chuyên nghiệp như chỉnh sửa video 8K hay xử lý đồ họa nặng.

Đặc biệt, sự xuất hiện của hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) là câu trả lời cho những lo ngại về nhiệt độ trước đây, giúp duy trì hiệu năng ổn định trong thời gian dài – một lợi thế lớn cho game thủ và nhà sáng tạo nội dung.

Khả năng nhiếp ảnh cũng là điểm nhấn. Bộ đôi Pro sở hữu ba camera sau, tất cả đều đạt độ phân giải 48MP. Việc đồng bộ hóa này đảm bảo màu sắc và chi tiết nhất quán trên mọi tiêu cự.

Đáng chú ý, ống kính telephoto được nâng cấp hỗ trợ zoom quang học 8x, đồng thời lần đầu tiên iPhone có thể quay video chất lượng 8K – một bước tiến biến Pro thành công cụ làm phim chuyên nghiệp.

Ngược lại, các phiên bản còn lại bị cắt giảm đáng kể: iPhone 17 tiêu chuẩn chỉ có cụm camera kép (48MP chính + 12MP phụ), trong khi iPhone 17 Air bị giản lược tối đa với một camera đơn 48MP.

Về màn hình, Apple vẫn giữ dải kích thước quen thuộc: 6,3 inch (17/17 Pro), 6,6 inch (17 Air) và 6,9 inch (17 Pro Max), cho thấy sự hài lòng với thiết kế hiện tại. Với khả năng quay video 8K, dung lượng lưu trữ trở thành vấn đề trọng yếu.

Do đó, Apple đã loại bỏ phiên bản 128GB trên iPhone 17 Pro Max, khởi điểm từ 256GB để người dùng có đủ không gian lưu trữ.

Nhìn tổng thể, bức tranh từ loạt rò rỉ này rất rõ: Apple đang chủ động nới rộng khoảng cách giữa các dòng. iPhone 17 và 17 Air hướng đến số đông, còn iPhone 17 Pro và đặc biệt Pro Max trở thành lựa chọn không khoan nhượng dành cho nhóm chuyên nghiệp, sẵn sàng chi trả để sở hữu công nghệ đỉnh cao.

Nếu những thông tin này được xác nhận, iPhone 17 có thể sẽ trở thành thế hệ đánh dấu bước ngoặt chiến lược lớn nhất của Apple từ trước tới nay.

Mọi bí mật sẽ được làm sáng tỏ tại sự kiện ra mắt lúc 10h ngày 9/9, giờ địa phương, (tức 0h ngày 10/9 giờ Việt Nam). Báo Dân trí sẽ tường thuật trực tiếp sự kiện này.