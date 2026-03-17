Đánh giá Motorola Signature: Đối thủ của iPhone 17, Galaxy S26

+ Ưu điểm:

- Thiết kế mỏng nhẹ, bền bỉ.

- Màn hình hiển thị tốt.

- Camera hoạt động tốt trong nhiều điều kiện.

+ Hạn chế:

- Một số tính năng AI chưa hỗ trợ tiếng Việt.

- Giao diện Android gốc chưa có nhiều tùy biến.

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

Nếu đã cảm thấy nhàm chán với ngôn ngữ thiết kế quen thuộc của các mẫu smartphone cao cấp hiện nay, Motorola Signature có thể là lựa chọn đáng cân nhắc cho nhóm người dùng đề cao cá tính và sự khác biệt.

Tuy nhiên, sản phẩm này chưa phải lựa chọn toàn diện. Motorola vẫn cần cải thiện đáng kể về phần mềm và tối ưu trải nghiệm nếu muốn cạnh tranh sòng phẳng trong phân khúc cao cấp.

Thiết kế và màn hình

Tháng 11/2025, Motorola quay trở lại thị trường Việt Nam sau nhiều năm vắng bóng. Ở giai đoạn đầu, hãng chủ yếu phân phối các mẫu máy thuộc phân khúc phổ thông và cận cao cấp. Đến tháng 3, Motorola lần đầu thử sức ở phân khúc cao cấp khi giới thiệu mẫu Signature.

Đây là thiết bị đầu tiên của Motorola tại Việt Nam có giá bán vượt mốc 20 triệu đồng. Tuy nhiên, việc bước chân vào phân khúc này không chỉ là câu chuyện giá bán, mà còn là bài toán về hệ sinh thái, phần mềm và độ hoàn thiện sản phẩm.

Trong bối cảnh thị trường đã có sự hiện diện lâu năm của các thương hiệu như Apple, Samsung, OPPO hay Xiaomi, Motorola Signature sẽ phải đối mặt với áp lực cạnh tranh không nhỏ, đặc biệt ở trải nghiệm người dùng và độ ổn định lâu dài.

Trong khi phần lớn smartphone cao cấp đều sở hữu chung một kiểu thiết kế với khung viền kim loại và mặt lưng kính, Motorola Signature lại tiếp cận người dùng theo hướng mới mẻ hơn. Mặt lưng của Motorola Signature được hoàn thiện dạng vải dệt. Chất liệu này không chỉ giúp thiết bị chống bám mồ hôi, dấu vân tay hiệu quả mà còn tăng cường độ bám khi cầm nắm.

Trải nghiệm sử dụng mà Motorola Signature mang lại khá thoải mái. Toàn bộ các cạnh, góc máy và khung viền đều được bo cong, giúp thiết bị nằm trọn trong lòng bàn tay. Ở mặt trước, màn hình cũng được làm vát cong nhẹ bốn cạnh, càng khiến cảm giác cầm nắm của máy thoải mái hơn.

Thiết bị có độ mỏng 6,99mm cùng trọng lượng 186g, thuộc nhóm điện thoại cao cấp gọn nhẹ nhất trên thị trường. Tuy sở hữu ngoại hình mỏng nhẹ, Motorola Signature vẫn đảm bảo độ bền trước các tác động vật lý bên ngoài.

Máy được trang bị kính cường lực Gorilla Glass Victus 2 ở mặt trước cùng phần khung nhôm nguyên khối đạt chứng nhận độ bền chuẩn quân đội MLT-STD 810H. Thiết bị cũng đạt chuẩn kháng nước, kháng bụi IP68 và IP69, giúp người dùng có thể yên tâm khi sử dụng máy trong nhiều môi trường khác nhau.

Motorola Signature được trang bị màn hình Extreme AMOLED với kích thước 6,8inch, độ phân giải 1.264 x 2.780 pixels cùng độ sáng tối đa 6.200nit có thể hiển thị rõ nội dung dưới nắng gắt. Màn hình này cũng đạt chứng nhận chuẩn màu bởi Pantone, đồng thời hỗ trợ đầy đủ các tiêu chuẩn hiển thị cao cấp như Dolby Vision hay HDR10+.

Chất lượng hiển thị trên Motorola Signature hoàn toàn tương đương với những mẫu máy cao cấp nhất trên thị trường như iPhone 17 hay Galaxy S26 về màu sắc, góc nhìn, độ tương phản hay độ sâu của màu đen.

Điểm nhấn đáng chú ý trên màn hình này nằm ở tần số quét hỗ trợ tối đa 165Hz. So sánh với các đối thủ, phần lớn chỉ hỗ trợ tần số quét 120Hz hoặc 144Hz. Tốc độ làm mới cao mang lại trải nghiệm vuốt chạm, cuộn trang mượt mà. Tần số quét 165Hz trên Motorola Signature giúp các thao tác vuốt chạm phản hồi nhanh chóng, đặc biệt phù hợp khi chơi các tựa game nhịp độ cao như game FPS.

Thiết bị cũng hỗ trợ cảm biến vân tay siêu âm đặt dưới màn hình. Tốc độ nhận diện của hệ thống này khá nhanh nhạy và chính xác. Người dùng có thể mở khóa màn hình thiết bị ngay cả khi ngón tay đang bị ướt.

Hiệu suất và pin

Motorola Signature được trang bị bộ xử lý Snapdragon 8 Gen 5, dung lượng RAM 12GB cùng bộ nhớ 256GB. Trên thực tế, đây chưa phải là bộ xử lý cao cấp nhất phân khúc khi so với các đối thủ sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 hay MediaTek Dimensity 9500.

Về lý thuyết, con chip Snapdragon 8 Gen 5 chênh lệch khoảng 5-10% so với Snapdragon 8 Elite Gen 5 tùy theo từng tác vụ sử dụng. Đánh giá nhanh thông qua phần mềm chấm điểm hiệu suất Antutu BenchMark, máy đạt gần 3 triệu điểm.

Con số này gần như tương đồng so với chip Exynos 2600 trên Galaxy S26. Trong khi đó, mức điểm trên thấp hơn khoảng 5% so với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 trên Xiaomi 17 và MediaTek Dimensity 9500 trên OPPO Find X9.

Tuy vậy, người dùng sẽ hầu như không nhận thấy khác biệt trong mọi tác vụ sử dụng hàng ngày. Bên cạnh đó, máy còn được trang bị hệ thống gel tản nhiệt kết hợp lưới đồng giúp duy trì nhiệt độ ổn định ngay cả khi thực hiện các tác vụ nặng.

Trải nghiệm thực tế với một số tựa game phổ biến như Liên Quân Mobile, PUBG Mobile, Genshin Impact hay Call Of Duty Mobile, máy đều có thể xử lý mượt mà ở mức thiết lập đồ họa tối đa. Trong quá trình chơi game, hiệu suất cũng được duy trì ổn định, không xảy ra tình trạng giật hay khựng khung hình.

Thiết bị tích hợp viên pin 5.200mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây TurboPower 90W và sạc nhanh không dây TurboPower 50W. Trên thực tế, đây chưa phải là một mức pin quá ấn tượng bởi một số đối thủ trong cùng phân khúc đã tích hợp viên pin đến 6.000-7.000mAh.

Dù vậy, thời lượng sử dụng pin vẫn đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng trong ngày, nhất là khi xét trong một thân hình mỏng nhẹ của máy.

Về phần mềm, Motorola Signature cài đặt sẵn hệ điều hành Android 16 với giao diện Hello UI. Hãng cũng cam kết hỗ trợ cập nhật phần mềm lên tới 7 năm, tương đương với nhiều thương hiệu lớn khác. Đây là một yếu tố quan trọng mà người dùng cần quan tâm, nhất là khi lựa chọn một chiếc điện thoại cao cấp.

Giao diện Hello UI trên Motorola Signature có thiết kế tối giản và mang hơi hướng gần với hệ điều hành Android gốc. Đây vừa là ưu điểm nhưng cũng là hạn chế của thiết bị. Máy có giao diện tối giản, dễ sử dụng, hiệu ứng gọn gàng, phản hồi nhanh.

Tuy vậy, khả năng tùy biến chưa đa dạng khi so với các phiên bản hệ điều hành tùy biến khác như ColorOS của OPPO, HyperOS của Xiaomi hay OneUI của Samsung.

Camera và các tính năng AI

Hệ thống camera chính trên Motorola Signature có kích thước khá lớn với các ống kính đặt riêng biệt. Các camera được bao quanh bởi một phần khung kim loại có họa tiết xước phay và bo nhẹ xuống mặt lưng tạo nên điểm nhấn riêng cho thiết kế.

Hệ thống camera này bao gồm ống kính chính có độ phân giải 50MP, ống kính góc siêu rộng 50MP và ống kính telephoto 50MP hỗ trợ zoom quang học 3x và Super Zoom Pro 100x.

Thử nghiệm chụp hình trong nhiều điều kiện sử dụng khác nhau, chất lượng ảnh cho ra từ hệ thống camera này đều đạt mức tốt về độ chi tiết, độ tương phản và màu sắc. Ở điều kiện đủ sáng, hình ảnh chụp từ Motorola Signature có màu sắc tươi, chi tiết và độ tương phản được tái tạo tốt.

Với các bức ảnh zoom xa 6x và 10x, hệ thống AI cũng góp phần xử lý giúp tái tạo chi tiết tốt. Với bức ảnh chụp con thuyền ở mức zoom 10x, các dòng chữ và logo in trên thân tàu vẫn được tái hiện đầy đủ chi tiết, màu sắc không bị bệt.

Trong điều kiện chụp hình ban đêm, hệ thống camera của máy có khả năng bắt nét nhanh, thu sáng tốt. Hình ảnh được xử lý cân bằng ở cả vùng sáng và vùng tối. Khả năng cân bằng trắng và kiểm soát nhiễu hạt tốt.

Đối với ảnh chụp chân dung, thiết bị hỗ trợ chụp hình ở 4 mức thu phóng khác nhau, tương ứng với các mức tiêu cự 24mm, 35mm, 50mm và 85mm. Người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các tiêu cự tùy theo khung cảnh và nhu cầu sử dụng.

Ảnh chụp chân dung có màu sắc tự nhiên, các chi tiết trên khuôn mặt, màu da được xử lý hài hòa. Phần chủ thể được tái hiện nổi bật so với phông nền, hình ảnh có chiều sâu. Thiết bị không cố xóa mờ hậu cảnh và gây lẹm vào chủ thể. Phần chuyển tiếp giữa chủ thể và phông nền được xử lý khá tự nhiên, đặc biệt là các chi tiết khó như ngọn tóc cũng được tái tạo chi tiết.

Về khả năng quay video, Motorola Signature hỗ trợ độ phân giải lên tới 8K ở 30fps và 4K ở 60fps. Thiết bị cũng hỗ trợ tính năng chống rung khóa đường chân trời (Horizon Lock), tương tự dòng Galaxy S26 mới của Samsung.

Trên Motorola Signature, máy còn tích hợp riêng một phím bấm AI để người dùng có thể truy cập nhanh vào bộ công cụ Moto AI. Tuy vậy, khá đáng tiếc khi một số tính năng AI liên quan đến ngôn ngữ hiện chưa hỗ trợ tiếng Việt. Motorola sẽ cần sớm tối ưu và hoàn thiện bộ công cụ AI của hãng để có thể gia tăng trải nghiệm cho người dùng tại Việt Nam.

Trong khi đó, các tính năng AI chỉnh sửa hình ảnh vẫn khá đa dạng nhờ việc tích hợp sâu ứng dụng Google Photo. Thiết bị hỗ trợ hàng loạt công cụ chỉnh sửa ảnh AI như Magic Eraser, Magic Editor, Photo Unblur hay Portrait Blur. Ngoài ra, trợ lý ảo AI Google Gemini sẽ giúp nâng cao khả năng tìm kiếm, cá nhân hóa và tương tác.

Tổng kết

Tại thị trường Việt Nam, Motorola Signature được bán ra với mức giá niêm yết 23 triệu đồng. Thiết bị cạnh tranh trực tiếp với một số đối thủ như iPhone 17, Samsung Galaxy S26, Xiaomi 17, vivo X300 và OPPO Find X9.

Đây là lần đầu tiên Motorola thử sức ở phân khúc cao cấp kể từ khi quay trở lại thị trường Việt Nam. Động thái này cho thấy hãng không còn chỉ tập trung vào các sản phẩm giá rẻ, mà đang từng bước mở rộng lên những phân khúc có yêu cầu cao hơn về trải nghiệm và độ hoàn thiện.

Ở mức giá trên 20 triệu đồng, Motorola Signature mang lại những yếu tố thường thấy trên một smartphone cao cấp, như hiệu năng mạnh, màn hình chất lượng tốt và hệ thống camera đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng.

Tuy nhiên, sản phẩm vẫn bộc lộ những hạn chế đáng chú ý. Phần mềm chưa thực sự hoàn thiện, đặc biệt là khả năng hỗ trợ tiếng Việt của bộ công cụ Moto AI còn hạn chế. Bên cạnh đó, hệ điều hành vẫn thiếu một số tùy chọn cá nhân hóa và tính năng so với các đối thủ trong cùng phân khúc.

Trong bối cảnh người dùng cao cấp ngày càng quan tâm đến trải nghiệm tổng thể, từ phần cứng đến phần mềm và hệ sinh thái, Motorola sẽ cần thêm thời gian để hoàn thiện nếu muốn cạnh tranh lâu dài ở nhóm sản phẩm này.