Pi Network lại gây thất vọng

Điều này khiến cộng đồng Pi Network sôi động trở lại. Nhiều người tin rằng dự án sẽ sớm hồi phục sau giai đoạn dài lao dốc.

Giá Pi Network đột ngột tăng rồi giảm mạnh trong tuần qua (Ảnh chụp màn hình).

Tuy nhiên, đà tăng này không kéo dài lâu. Giá Pi Network đã nhanh chóng giảm 35% chỉ sau một ngày. Tính đến tối 15/3, đồng tiền điện tử này được giao dịch ở mức 0,19 USD.

Trong một năm qua, Pi Network đã liên tục giảm giá, kéo theo đó là sự thất vọng của cả cộng đồng. Trang Crypto News nhận định có nhiều lý do khác nhau khiến giá Pi Network liên tục dò đáy, bao gồm cả những ảnh hưởng từ thị trường và các vấn đề liên quan đến dự án.

Trước hết, toàn bộ thị trường tiền điện tử đã chứng kiến tình trạng bán tháo trong vài tháng qua. Giá Bitcoin liên tục lao dốc đã ảnh hưởng tiêu cực đến hàng loạt đồng tiền điện tử khác, và Pi Network cũng không phải ngoại lệ.

Mặt khác, giá Pi Network cũng giảm mạnh khi áp lực bán tiếp tục gia tăng. Lượng bán ra tăng cao trùng khớp với lịch trình mở khóa token của dự án. Nhu cầu mua không đủ để hấp thụ lượng cung mới, khiến giá liên tục giảm sâu.

Số lượng Pi Network được đưa ra thị trường quá nhiều là một trong những nguyên nhân khiến giá không thể tăng (Ảnh: Thế Anh).

Theo thống kê từ PiScan, có đến gần 140 triệu token Pi chuẩn bị được mở khóa và đưa vào lưu thông trên thị trường trong 30 ngày tới. Trong đó, ngày cao nhất có hơn 17 triệu token được mở khóa.

Trong một bài đăng mới nhất trên mạng xã hội X, đội ngũ PiCoreTeam đưa ra thông báo kỷ niệm 7 năm chính thức của Pi Network. Tài khoản này cũng hứa hẹn về những cập nhật và tính năng mới liên quan đến dự án.

Tuy vậy, nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ đã được đưa ra dưới phần bình luận. Một số người dùng phản hồi rằng họ vẫn chưa thể rút những đồng Pi về ví của họ, dù dự án đã niêm yết mạng chính được hơn một năm. Trong khi đó, nhiều bình luận bày tỏ sự thất vọng khi giá đồng Pi liên tục giảm trong suốt thời gian qua.