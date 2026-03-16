Để sử dụng Internet vệ tinh Starlink, người Việt phải chi gần 12 triệu đồng

Điều này đặt ra câu hỏi lớn về khả năng cạnh tranh của dịch vụ này tại Việt Nam.

Nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí cho biết, mức giá dự kiến dịch vụ Internet vệ tinh Starlink khoảng 85 USD/tháng (tương đương khoảng 2,2 triệu đồng), cùng chi phí thiết bị thu phát (thiết bị đầu cuối) là 350 đô la - khoảng 9,2 triệu đồng.

Nếu tính tổng chi phí trong năm đầu tiên bao gồm thiết bị đầu cuối là 350 USD và phí thuê bao là 1.020 USD/năm, người dùng sẽ phải trả khoảng 1.370 USD (tương đương khoảng 34-35 triệu đồng/năm).

Từ năm thứ hai trở đi, người dùng chỉ cần trả phí thuê bao khoảng 1.020 USD mỗi năm (khoảng 26 triệu đồng). Mức chi phí này cho thấy Internet vệ tinh vẫn là một dịch vụ tương đối đắt so với mặt bằng thu nhập và chi phí viễn thông tại Việt Nam.

Giá Starlink đắt hơn nhiều lần so với Internet truyền thống

Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có chi phí Internet thấp trên thế giới. Hạ tầng cáp quang đã được triển khai rộng khắp nhờ các doanh nghiệp viễn thông lớn như Viettel, VNPT và FPT Telecom.

Hiện nay, các gói Internet cáp quang phổ biến có giá từ 190.000 đồng/tháng. Cụ thể, gói cơ bản với tốc độ 300Mbps, hai nhà mạng Viettel và FPT có cước phí là 195.000 đồng/tháng và VNPT là 190.000 đồng/tháng.

Ngoài phí duy trì Internet hàng tháng, khách hàng đăng ký mới chỉ cần chi trả thêm phí lắp đặt ban đầu là 300.000 đồng và được duy trì các chương trình khuyến mãi như tặng modem WiFi hoặc tặng thêm 1 tháng sử dụng (nếu người dùng đóng trước cước phí cả năm).

Nếu so sánh trực tiếp, phí dịch vụ 2,2 triệu đồng/tháng của Starlink cao gấp khoảng 9-10 lần so với cáp quang.

Không chỉ Internet cố định, hạ tầng di động tại Việt Nam cũng đã phát triển mạnh trong những năm gần đây. Mạng 4G hiện đã phủ sóng gần như toàn quốc, trong khi 5G đang được triển khai tại các đô thị lớn.

Các gói dữ liệu di động hiện có giá khá thấp, giúp người dùng dễ dàng truy cập Internet mọi lúc, mọi nơi. Điều này khiến Starlink khó có thể cạnh tranh trực tiếp ở các khu vực đô thị, nơi người dùng đã có nhiều lựa chọn kết nối với chi phí hợp lý.

Trong khi đó, tại Mỹ, người dùng phải chi trả khoảng 120 USD/tháng (khoảng 3,1 triệu đồng) để sử dụng Internet vệ tinh. Còn ở châu Âu - cập nhật tháng 4/2025 - hãng bán bộ thiết bị với giá 0 đồng tại Italy, Đức, Tây Ban Nha, một số khu vực ở Australia, Canada và Anh. Điều kiện là người dùng phải đăng ký sử dụng dịch vụ 12 tháng, với cước phí 80 USD/tháng (khoảng 2,07 triệu đồng).

Lợi ích của Internet vệ tinh

Dù chi phí cao hơn nhiều so với các dịch vụ Internet truyền thống, Starlink vẫn có những lợi thế riêng. Ưu điểm lớn nhất của Internet vệ tinh là không cần hạ tầng cáp quang mặt đất. Người dùng chỉ cần lắp đặt thiết bị thu tín hiệu là có thể truy cập Internet.

Điều này đặc biệt hữu ích tại những khu vực mà việc kéo cáp quang gặp nhiều khó khăn chẳng hạn như vùng núi, khu vực dân cư thưa thớt, hải đảo xa đất liền, các công trình xây dựng; khai khoáng ở địa điểm hẻo lánh hay tàu biển hoặc hoạt động ngoài khơi.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) ở vùng xa, cũng sẽ được hưởng lợi lớn từ công nghệ này. Nhờ vào kết nối ổn định, họ có thể kết nối với nền tảng thương mại điện tử, sử dụng công cụ điện toán đám mây và tiếp cận thị trường quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Những lợi ích của Starlink đã được minh chứng qua nhiều tình huống thực tế trên thế giới, với các tác động rõ rệt trong những bối cảnh khác nhau.

Với mức giá khoảng 2,2 triệu đồng mỗi tháng, Starlink khó có thể trở thành dịch vụ phổ biến cho hộ gia đình tại các thành phố lớn của Việt Nam trong giai đoạn đầu.

Thay vào đó, dịch vụ này nhiều khả năng sẽ tập trung vào các phân khúc thị trường đặc thù, nơi hạ tầng viễn thông truyền thống chưa phủ tới hoặc chi phí triển khai quá cao.

Về dài hạn, sự xuất hiện của Internet vệ tinh vẫn có thể tạo ra những thay đổi nhất định trong thị trường viễn thông. Nếu chi phí thiết bị giảm xuống và giá thuê bao được điều chỉnh phù hợp hơn với thu nhập tại các quốc gia đang phát triển, Starlink có thể trở thành một lựa chọn phổ biến hơn.