Google Maps cập nhật địa giới hành chính mới của Việt Nam sau sáp nhập

Địa giới hành chính tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập được cập nhật trên Google Maps (Ảnh: Mạnh Hùng).

Sáng 18/3, một số người dùng Google Maps tại Việt Nam ghi nhận những thay đổi về ranh giới hành chính trên cả hai nền tảng web và ứng dụng di động. Sau một thời gian dài duy trì dữ liệu cũ, Google đã bắt đầu cập nhật sơ đồ các tỉnh, thành phố sau khi sáp nhập.

Cụ thể, khi tìm kiếm từ khóa Phú Thọ, bản đồ hiện đã hiển thị một vùng địa giới rộng lớn bao gồm toàn bộ diện tích của tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình và Vĩnh Phúc trước đây. Tương tự, tại khu vực phía Nam, TPHCM cũng đã được cập nhật đáng kể trên bản đồ số khi chính thức tích hợp địa giới của tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ vào phạm vi quản lý hành chính mới.

Việc Google Maps cập nhật dữ liệu diễn ra sau khoảng 8 tháng kể từ khi Việt Nam thực hiện lộ trình tinh gọn bộ máy, sáp nhập từ 63 tỉnh/thành phố, xuống còn 34 đơn vị; đồng thời cắt giảm số lượng xã, phường từ 10.035 xuống còn 3.321 đơn vị.

Dù vậy, theo ghi nhận của phóng viên, hiện tại Google mới chỉ cập nhật ở một số tỉnh và thành phố. Dữ liệu địa giới chi tiết ở cấp huyện và xã cũ vẫn đang trong quá trình đồng bộ và chưa hiển thị đầy đủ các thay đổi mới nhất.

Trước đó, Google cũng đã nâng cấp cho ứng dụng Google Maps, với việc tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo Gemini vào ứng dụng thông qua tính năng "Ask Maps".

Với Ask Maps, người dùng không còn đơn thuần xem bản đồ mà có thể tương tác trực tiếp như một chatbot thông minh. Tính năng này cho phép xử lý các câu hỏi phức tạp bằng ngôn ngữ tự nhiên, cung cấp câu trả lời tùy chỉnh dựa trên dữ liệu thời gian thực từ hơn 300 triệu địa điểm và 500 triệu đánh giá cộng đồng.

Hiện Google vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào về tiến độ hoàn thiện cập nhật cho các đơn vị hành chính cấp cơ sở tại Việt Nam.