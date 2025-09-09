Vào 0h ngày 10/9 (giờ Việt Nam), Apple sẽ tổ chức sự kiện "Awe Dropping" để giới thiệu loạt thiết bị mới, trong đó tâm điểm là dòng sản phẩm iPhone 17.

Dự kiến, iPhone 17 sẽ có bốn phiên bản, gồm iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Smartphone Android cao cấp đồng loạt giảm giá tiền triệu (Ảnh: PhoneArena).

Theo chia sẻ từ một số đại lý, thị trường smartphone trong giai đoạn hiện tại có dấu hiệu chững lại. Việc Apple ra mắt dòng sản phẩm iPhone 17 được kỳ vọng sẽ tạo nên bước đột phá về doanh số bán hàng trong giai đoạn mua sắm cuối năm.

Tuy vậy, thế hệ iPhone 17 cũng sẽ tạo ra áp lực cạnh tranh không nhỏ đối với các dòng sản phẩm Android cao cấp. Hiện tại, các hệ thống cũng triển khai hàng loạt chương trình giảm giá để gia tăng khả năng cạnh tranh của thiết bị Android.

"Thời gian qua, thị trường smartphone Android cao cấp vẫn ghi nhận một số biến động đáng chú ý. Nhờ chiến lược chủ động điều chỉnh giá bán, doanh số của nhiều sản phẩm cao cấp đã có sự tăng trưởng đáng kể", ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện hệ thống CellphoneS, chia sẻ.

Cụ thể, Samsung Galaxy S25 Ultra được chào bán với mức giá 25,5 triệu đồng, giảm 8,5 triệu đồng so với giá niêm yết. Mẫu Galaxy Z Fold7 giảm 3 triệu đồng, xuống còn 44 triệu đồng.

Một số thiết bị Android khác thuộc phân khúc cao cấp cũng được điều chỉnh giá bán như Xiaomi 15 Ultra giảm 3 triệu đồng, Oppo Find X8 Pro giảm 3 triệu đồng, Honor Magic V3 giảm 9 triệu đồng,...

Phân khúc di động cao cấp tại Việt Nam hiện không còn là "sân chơi" của riêng Apple và Samsung (Ảnh: Anh Tú).

Trong nhiều năm, Apple vẫn luôn thống trị phân khúc di động cao cấp tại thị trường Việt Nam. Tuy vậy, các thiết bị Android ngày càng xây dựng được chỗ đứng riêng trên thị trường nhờ những cải tiến về thiết kế gập độc đáo, camera và các tính năng AI.

"Vài năm trở lại đây, thị trường di động cao cấp tại Việt Nam đã dần trở nên thú vị hơn khi phân khúc này không còn chỉ là "sân chơi" của riêng Apple và Samsung.

Sau nhiều đợt điều chỉnh giá bán, các thiết bị Android cao cấp ngày càng dễ tiếp cận hơn. Thêm vào đó, các sản phẩm này cũng có những lợi thế riêng biệt so với sản phẩm từ Apple", ông Nguyễn Văn Giàu, đại diện hệ thống Di Động Mỹ, nhận định.