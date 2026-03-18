Mạng xã hội X bị sập trên toàn cầu

Theo ghi nhận từ chuyên trang theo dõi sức khỏe mạng xã hội Downdetector, có gần 30.000 người dùng trên toàn cầu đã gửi thông báo về việc gặp sự cố khi truy cập mạng xã hội X.

Sự cố này khiến người dùng không thể xem các nội dung mới trên X. Khi truy cập mạng xã hội X trên nền tảng web, người dùng chỉ nhận được thông báo "Đã xảy ra lỗi. Thử tải lại". Bảng tin sẽ không hiển thị bất cứ nội dung nào.

Trong khi đó, nếu truy cập X bằng ứng dụng di động, tài khoản của người dùng sẽ chỉ hiển thị các bài đăng cũ và không thể làm mới thông tin.

Đến 22h40, sự cố vẫn chưa được khắc phục. Elon Musk và mạng xã hội X chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về sự cố này.