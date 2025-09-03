iPhone 17 lộ giá bán trước ngày ra mắt

Theo đó, giá iPhone 17 Pro sẽ tăng 100 USD so với phiên bản iPhone 16 Pro. Các tin đồn trước đây cho biết iPhone 17 Pro sẽ có dung lượng lưu trữ khởi điểm 256GB, trong khi iPhone 16 Pro có dung lượng lưu trữ khởi điểm 128GB.

Mô hình 4 phiên bản iPhone 17 (Ảnh: Tom's Guide).

Giá bán của iPhone 17 Air cũng sẽ tăng 50 USD so với iPhone 16 Plus. Trong khi đó, vị chuyên gia này khẳng định hai mẫu iPhone 17 và iPhone 17 Pro Max có mức giá không đổi so với thế hệ tiền nhiệm.

Theo MacRumors, Apple đã yêu cầu nhân viên tại các đại lý ủy quyền của hãng ở nhiều quốc gia thuộc khu vực châu Âu hoàn thành khóa đào tạo liên quan đến tính năng eSIM trên iPhone trước ngày 5/9.

Từ thế hệ iPhone 14, Apple đã loại bỏ khe cắm SIM vật lý đối với các thiết bị bán ra tại thị trường Mỹ. Đến nay, công ty vẫn chưa mở rộng thiết lập này ra thêm bất cứ quốc gia nào khác.

Nhiều khả năng, thế hệ iPhone 17 sẽ chứng kiến sự thay đổi khi Apple có thể loại bỏ khe SIM trên iPhone tại nhiều quốc gia hơn.

Theo kế hoạch, Apple sẽ tổ chức sự kiện "Awe Dropping" vào 0h ngày 10/9 (giờ Việt Nam) để giới thiệu thế hệ iPhone 17. Nhiều tin đồn cho biết công ty sẽ bắt đầu nhận đặt trước đơn hàng từ ngày 12/9. Những chiếc iPhone 17 đầu tiên sẽ được giao đến tay người dùng vào ngày 19/9.

Tương tự những năm trước, các thị trường mở bán sớm iPhone 17 sẽ bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản,... Năm nay, Việt Nam có thể cũng nằm trong danh sách những quốc gia mở bán iPhone 17 đợt đầu tiên.