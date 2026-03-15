Clip “người đàn ông dùng tay đỡ kịp cô gái rơi từ tầng 2” nổi bật tuần qua

Người đàn ông đỡ cô gái rơi xuống từ tầng 2

Một vụ hỏa hoạn xảy ra vào giữa tuần trước tại một căn nhà ở tỉnh Quý Châu (Trung Quốc), khiến cặp chị em sinh đôi 16 tuổi mắc kẹt trên tầng 2.

Trong tình huống nguy cấp, người em gái buộc phải nhảy xuống từ tầng 2. Một người đàn ông đi ngang qua đã kịp thời dang tay đỡ cô gái.

Cú đỡ giúp cô gái không bị thương, nhưng người đàn ông bị chấn thương cột sống và chảy máu ở đầu. Ông đang được điều trị tại bệnh viện và cho biết trong khoảnh khắc đó chỉ nghĩ đến việc cứu người, không kịp nghĩ đến sự an nguy của bản thân.

Đám cháy sau đó được khống chế và may mắn không gây thương vong.

Hành khách la hét hoảng loạn vì máy bay bị mài bụng xuống đường băng khi hạ cánh

Hành khách trên chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Air India Express đã trải qua một tình huống thót tim khi bánh đáp phía trước của máy bay bất ngờ rơi ra trong lúc hạ cánh xuống sân bay Phuket (Thái Lan).

Chuyến bay khởi hành từ sân bay quốc tế Rajiv Gandhi (thị trấn Shamshabad, Ấn Độ) đã cọ sát phần bụng xuống đường băng và chao đảo mạnh khi tiếp đất, khiến nhiều hành khách hoảng loạn la hét.

Điều tra ban đầu cho thấy máy bay đã hạ cánh quá mạnh, khiến bánh đáp trước bị văng ra và làm hư hỏng càng mũi.

Sự cố may mắn không gây thương vong, nhưng buộc sân bay Phuket phải tạm đóng cửa trong nhiều giờ, khiến hàng chục chuyến bay khác bị chậm trễ.

Gia đình thuê máy bay không người lái chở quan tài nặng 500kg lên núi để an táng

Gia đình họ Trần sống tại vùng núi tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) đã thuê một chiếc máy bay không người lái để chở quan tài nặng 500kg lên núi an táng.

Sở dĩ gia đình ông Trần phải làm điều này vì khu vực nơi họ sinh sống đã trải qua 9 ngày mưa liên tục làm đường trở nên trơn trượt, khiến việc khiêng quan tài nặng lên núi trở nên nguy hiểm.

Chi phí để vận chuyển quan tài lên núi là 10.000 tệ (tương đương 38 triệu đồng).

Video ghi lại hình ảnh máy bay không người lái vận chuyển quan tài lên núi đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc. Nhiều người cho rằng công nghệ đã thực sự giúp ích rất nhiều cho mọi lĩnh vực trong cuộc sống, ngay cả việc an táng người đã khuất.

Người đàn ông thoát nạn khi vỉa hè bất ngờ sụp xuống tại Đà Nẵng

Ngày 12/3, camera giám sát tại đường Trưng Nữ Vương (Đà Nẵng) đã ghi lại khoảnh khắc vỉa hè bất ngờ bị sụp xuống, tạo thành một hố sâu. Chỉ vài giây trước đó, một người đàn ông đi xe máy đã đứng tại vị trí hố sâu xuất hiện, nhưng người này đã may mắn di chuyển trước khi sự việc xảy ra.

Ghi nhận tại hiện trường, hố rộng và dài mỗi chiều hơn 1m. Bên dưới là cống thoát nước, tấm bê tông đậy cống đã gãy đôi khiến phần vỉa hè phía trên mất kết cấu và sụt xuống.

Nguyên nhân của sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

“Thủ phạm” khó ngờ của một vụ mất trộm xe máy

Chủ nhân của chiếc xe máy khi xem lại hình ảnh từ camera giám sát chắc hẳn đã phải rất bất ngờ khi nhận ra “thủ phạm” lấy đi phương tiện của mình.

Robot hình người đá trúng kỹ sư trong quá trình huấn luyện cử động

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc robot hình người của công ty Unitree (Trung Quốc) đang mô phỏng theo cử động của một kỹ sư.

Khi người này thực hiện các động tác đấm đá, robot hình người đã thực hiện theo và vô tình tung chân đá trúng kỹ sư, khiến anh này hét lên đau đớn. Dù vậy, những người xung quanh lại bật cười trước cảnh tượng xảy ra.

Phản ứng của em bé khi thấy ông bị ngã

Khi thấy ông mình bị ngã ở ngoài sân, em bé dù đi chưa vững vẫn nhanh chóng lao ra để đỡ ông dậy, sau đó còn tìm người lớn để hỗ trợ cho ông.

Phản ứng của em bé đã khiến nhiều người chứng kiến phải cảm động.

Cậu bé gây nên cảnh hỗn loạn vì đốt pháo hoa trong nhà

Camera giám sát đã ghi lại được khoảnh khắc một bé trai tinh nghịch đốt pháo ngay bên trong nhà hàng của gia đình ở tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc).

Người mẹ khi phát hiện trò tinh nghịch của con trai mình đã cố gắng dập tắt ngòi pháo hoa nhưng bất thành. Một nam thực khách có mặt trong quán đã nhanh trí đá quả pháo hoa ra ngoài cửa, nhưng những tia lửa pháo hoa vẫn gây nên một khung cảnh hỗn loạn.

Sự việc may mắn không gây ra hậu quả nghiêm trọng.