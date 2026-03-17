Cách bật lịch âm trên iPhone iOS 26 không cần cài thêm ứng dụng

Nhiều người dùng iPhone thường cài thêm ứng dụng bên thứ ba để xem lịch âm khi cần theo dõi ngày mùng một, ngày rằm hoặc các dịp lễ truyền thống.

Tuy nhiên, trên các thiết bị chạy iOS 26 trở lên, Apple đã tích hợp sẵn tùy chọn hiển thị lịch âm ngay trong hệ thống. Sau khi kích hoạt, ngày âm sẽ xuất hiện cùng với ngày dương trong ứng dụng Lịch mặc định của iPhone.

Tính năng này giúp người dùng theo dõi nhanh các mốc thời gian theo lịch âm mà không cần sử dụng thêm ứng dụng trung gian.

Video dưới đây hướng dẫn chi tiết cách bật lịch âm trên iPhone chỉ với vài bước đơn giản.