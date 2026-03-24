Giảm say xe khi dùng điện thoại nhờ tính năng ẩn hữu ích trên iPhone

Trong quá trình sử dụng iPhone, nhiều người thường chỉ khai thác các tính năng quen thuộc mà bỏ qua những công cụ được ẩn sâu trong hệ thống. Theo Tom’s Guide, một số tính năng ít được chú ý lại có thể mang đến hiệu quả rõ rệt trong sử dụng hàng ngày.

Truy cập nhanh ảnh trong ứng dụng tin nhắn

Gửi ảnh trong ứng dụng Tin nhắn là thao tác quen thuộc, nhưng cách thực hiện thông thường có thể mất thêm vài bước không cần thiết.

Với tính năng này, người dùng có thể nhấn giữ biểu tượng “+” khi soạn tin để mở nhanh thư viện ảnh gần đây, thay vì phải truy cập qua nhiều menu.

Để sử dụng, chỉ cần mở ứng dụng Tin nhắn và giữ biểu tượng dấu “+” ở bên trái khung nhập nội dung, các hình ảnh gần đây sẽ hiển thị ngay trên màn hình.

Cách làm này giúp rút ngắn thao tác khi gửi ảnh thường xuyên.

Tự động thay đổi hình nền

iPhone hỗ trợ tự động thay đổi hình nền theo thời gian hoặc theo album đã chọn, giúp cá nhân hóa thiết bị mà không cần thao tác thủ công thường xuyên.

Để sử dụng, người dùng vào Cài đặt, chọn Hình nền, thêm hình nền mới, sau đó chọn “Xáo trộn ảnh” và lựa chọn các hình muốn hiển thị.

Hệ thống cho phép tùy chỉnh tần suất thay đổi như khi chạm, khi khóa màn hình, theo giờ hoặc theo ngày. Tính năng này giúp hình nền được làm mới liên tục thay vì cố định một ảnh như trước.

Nháy đèn flash thông báo khi có cuộc gọi đến

Một tính năng khác là đèn flash LED thông báo, cho phép iPhone phát sáng khi có cuộc gọi hoặc thông báo đến. Công cụ này đặc biệt hữu ích khi thiết bị ở chế độ im lặng hoặc úp màn hình.

Để kích hoạt, người dùng vào Cài đặt, chọn Trợ năng, tiếp đến mục Âm thanh & Hình ảnh, sau đó bật tùy chọn “Nháy sáng để cảnh báo”. Tính năng này giúp hạn chế bỏ lỡ các cuộc gọi hoặc thông báo quan trọng.

Giảm cảm giác say xe khi dùng điện thoại

Ngoài ra, Apple bổ sung tính năng Motion Cues (Tín hiệu chuyển động xe) nhằm giảm cảm giác say xe khi sử dụng điện thoại trên phương tiện di chuyển. Tính năng này hiển thị các chấm nhỏ dọc theo cạnh màn hình, chuyển động đồng bộ với hướng di chuyển của xe, giúp hạn chế sự lệch giữa cảm nhận của mắt và cơ thể - nguyên nhân gây buồn nôn.

Để kích hoạt, người dùng vào Cài đặt, chọn Trợ năng, tiếp đến mục Chuyển động và bật “Tín hiệu chuyển động xe”. Tính năng có thể đặt ở chế độ tự động để chỉ hoạt động khi iPhone phát hiện đang di chuyển.

Dù không cần thiết với tất cả người dùng, đây là công cụ hữu ích với những người dễ bị say xe.

Nhìn chung, các tính năng này không mang tính đột phá nhưng có thể cải thiện đáng kể trải nghiệm sử dụng nếu được tận dụng đúng cách. Đây cũng là xu hướng chung khi các hãng công nghệ tập trung tối ưu những tiện ích nhỏ thay vì chỉ phát triển các tính năng nổi bật.