Hướng dẫn đăng ký tạm trú trên VNeID tránh nguy cơ bị xử phạt hành chính

Mức xử phạt đối với hành vi không đăng ký tạm trú được quy định thế nào?

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định 282/2025/NĐ-CP - quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình - khi lực lượng công an hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra, mỗi công dân cần phải xuất trình được thông tin cư trú. Người dân có thể xuất trình thông tin bằng giấy tờ hoặc thông qua ứng dụng VNeID.

Hành vi không đăng ký thông tin tạm trú có thể bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đến 1.000.000 đồng.

Mức phạt này cũng áp dụng với các hành vi sau:

- Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về đăng ký thường trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú hoặc khai báo thông tin về cư trú;

- Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng;

- Không xuất trình giấy tờ liên quan đến cư trú hoặc thông tin về cư trú trên ứng dụng định danh quốc gia theo yêu cầu kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền.

Các bước đăng ký thông tin tạm trú thông qua ứng dụng VNeID

Đầu tiên, công dân cần phải phân biệt khái niệm “tạm trú” và “thường trú”.

- Tạm trú là nơi công dân sinh sống từ 30 ngày trở lên ngoài nơi thường trú của mình và đã được đăng ký tạm trú. Thời hạn đăng ký tạm trú tối đa là 2 năm và có thể được gia hạn nhiều lần.

- Nơi thường trú là nơi công dân sinh sống ổn định, lâu dài và đã được đăng ký thường trú.

Công dân đăng ký thường trú khi có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình hoặc chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình, nhưng được chủ hộ hoặc chủ sở hữu hợp pháp đó đồng ý cho phép đăng ký thường trú (chẳng hạn vợ về ở với chồng, chồng về ở với vợ, con cái ở với cha mẹ…).

Để có thể đăng ký thông tin tạm trú thông qua VNeID, người dùng cần phải cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất. Thông thường quá trình cập nhật sẽ được tiến hành tự động trên smartphone của người dùng.

Sau khi đã cập nhật VNeID lên phiên bản mới nhất, bạn đọc thực hiện theo các bước sau:

- Kích hoạt và đăng nhập vào ứng dụng VNeID trên smartphone. Tại giao diện chính của ứng dụng, chọn "Thủ tục hành chính", sau đó chọn "Đăng ký tạm trú" tại danh sách hiện ra.

- Nhấn nút "Tạo mới yêu cầu" tại giao diện tiếp theo, sau đó chọn "Bản thân" để đăng ký thông tin cho chính mình và "Khai hộ" trong trường hợp cần đăng ký giúp người khác.

- Bước tiếp theo, bạn khai báo các thông tin tương ứng vào các khung trống (chỉ cần khai tại những mục có dấu chấm đỏ, những mục khác có thể bỏ qua). Sau khi đã khai báo thông tin đầy đủ, nhấn nút "Kiểm tra".

Tiếp theo, bạn khai báo thông tin về nơi thường trú/tạm trú, sau đó nhấn nút "Tiếp tục".

VNeID sẽ hiển thị lại thông tin người dùng đã khai báo để kiểm tra. Nếu các thông tin được khai là chính xác, bạn kéo xuống dưới, đánh dấu vào tùy chọn "Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình", sau đó nhấn nút "Gửi hồ sơ".

Hướng dẫn xuất trình thông tin tạm trú trên VNeID khi được yêu cầu

Để có thể kiểm tra thông tin tạm trú thông qua ứng dụng VNeID, bạn đọc có thể thực hiện theo các bước sau:

- Đầu tiên, kích hoạt ứng dụng VNeID và đăng nhập vào tài khoản định danh điện tử của bạn.

- Từ giao diện chính của ứng dụng, chọn “Ví giấy tờ” từ menu bên dưới, sau đó tìm và chọn “Thông tin cư trú” tại danh sách hiện ra. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn “Thông tin cư trú” tại mục “Tiện ích yêu thích” ngay trên giao diện chính của VNeID.

Điền mật khẩu bảo vệ thông tin trên ứng dụng VNeID để tiếp tục.

- Sau khi nhập mật khẩu bảo vệ, thông tin cư trú của bạn sẽ được hiển thị, bao gồm nơi ở hiện tại, địa chỉ thường trú, tạm trú, tên chủ hộ, quan hệ với chủ hộ…

Trong trường hợp được cơ quan chức năng hoặc người có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra thông tin cư trú, bạn có thể thực hiện theo các bước như trên để cung cấp thông tin thông qua ứng dụng VNeID.