Hạn chế tin nhắn rác nhờ tính năng tích hợp sẵn trên iPhone

Ứng dụng Tin nhắn trên iPhone thường được sử dụng như một công cụ liên lạc cơ bản. Tuy nhiên, Apple đã bổ sung nhiều tính năng giúp xử lý các nhu cầu thực tế, từ trích xuất nội dung đến quản lý và lọc tin nhắn.

Sao chép một phần nội dung tin nhắn

Thông thường, việc sao chép văn bản trong ứng dụng Tin nhắn sẽ chọn toàn bộ nội dung của bong bóng thoại, điều này trở nên khá bất tiện khi người dùng chỉ cần một chi tiết nhỏ.

Hiện nay, ứng dụng đã cho phép người dùng tô sáng và sao chép chính xác phần nội dung cần thiết.

Chỉ cần nhấn giữ vào tin nhắn cho đến khi xuất hiện chế độ chọn văn bản, sau đó kéo các điểm điều khiển ở đầu và cuối để chọn đúng đoạn mong muốn. Khi đã hoàn tất, người dùng chỉ cần nhấn “Sao chép” từ menu hiển thị.

Tính năng này tuy nhỏ nhưng giúp loại bỏ thao tác rườm rà như sao chép toàn bộ nội dung, dán sang nơi khác rồi chỉnh sửa lại. Thay vào đó, người dùng có thể lấy trực tiếp phần thông tin cần thiết một cách nhanh chóng.

Lên lịch gửi tin nhắn

Trong nhiều trường hợp, việc gửi tin nhắn ngay lập tức có thể không phù hợp, chẳng hạn như khi người nhận đang nghỉ ngơi hoặc ngoài giờ làm việc. Ngược lại, nếu trì hoãn, người dùng có thể quên gửi tin nhắn sau đó.

Tính năng lên lịch gửi tin nhắn giúp giải quyết vấn đề này bằng cách cho phép soạn tin trước và tự động gửi vào thời điểm đã định.

Tính năng này yêu cầu iOS 18 trở lên. Người dùng mở cuộc trò chuyện, nhấn vào biểu tượng dấu “+” bên cạnh khung nhập nội dung và chọn “Gửi sau”. Giao diện lập lịch sẽ xuất hiện, cho phép lựa chọn ngày và giờ cụ thể. Sau khi thiết lập, nhấn gửi để hoàn tất.

Tin nhắn đã lên lịch có thể được chỉnh sửa hoặc hủy trước thời điểm gửi bằng cách nhấn vào nội dung tin nhắn trong cuộc trò chuyện và chọn tùy chọn tương ứng.

Tính năng này đặc biệt hữu ích trong các tình huống như gửi lời chúc sinh nhật đúng thời điểm, soạn tin nhắn công việc ngoài giờ nhưng gửi vào sáng hôm sau, hoặc đặt lời nhắc cho một thời điểm cụ thể trong tương lai.

Lọc tin nhắn từ người gửi không xác định và thư rác

Một trong những tính năng đáng chú ý là khả năng lọc tin nhắn từ số lạ. Khi được kích hoạt, hệ thống sẽ tự động phân loại tin nhắn từ người gửi không xác định và thư rác vào các mục riêng, giúp hộp thư chính gọn gàng hơn.

Để bật tính năng, người dùng vào Cài đặt → Ứng dụng → Tin nhắn, sau đó kích hoạt các tùy chọn “Lọc người gửi không xác định” và “Lọc thư rác”.

Sau khi thiết lập, trong ứng dụng Tin nhắn sẽ xuất hiện thêm các mục phân loại như “Người gửi không xác định” và “Thư rác”. Tất cả tin nhắn vẫn được nhận đầy đủ nhưng sẽ được sắp xếp riêng, tránh làm gián đoạn các cuộc trò chuyện quan trọng.

Nhìn chung, các tính năng này không quá nổi bật nhưng có thể giúp cải thiện đáng kể trải nghiệm sử dụng, đặc biệt trong việc tiết kiệm thao tác và quản lý tin nhắn hiệu quả hơn.