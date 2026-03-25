Cập nhật iOS 26.4 để sửa hàng loạt lỗi trên iPhone

Để cài đặt iOS 26.4, người dùng có thể truy cập vào phần Cài đặt -> Cài đặt chung -> Cập nhật phần mềm. iOS 26.4 tương thích với tất cả thiết bị từng hỗ trợ cập nhật hệ điều hành iOS 26.

iOS 26.4 sẽ cải thiện độ chính xác của bàn phím, khắc phục lỗi khiến một số ký tự bị bỏ sót khi người dùng gõ nhanh. Sự cố này ảnh hưởng đến cách hoạt động của tính năng tự động sửa lỗi, khiến tính năng này không thể dự đoán được ý người dùng muốn gõ.

Ngoài ra, bản cập nhật iOS 26.4 còn khắc phục hơn 35 lỗ hổng bảo mật liên quan đến trình duyệt Safari, ứng dụng Tin nhắn và nhiều dịch vụ khác.

Một trong những cải tiến mới đến từ các nâng cấp liên quan đến Apple Music. Cụ thể, tính năng Playlist Playground cho phép người dùng tạo danh sách phát nhạc dựa trên mô tả bằng văn bản, như tâm trạng hoặc hoạt động, nhờ sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo.

Bên cạnh đó, Apple cũng bổ sung widget âm thanh nền (Ambient Music) giúp truy cập nhanh các nội dung như nhạc thư giãn, tập trung hoặc hỗ trợ giấc ngủ ngay từ màn hình chính.

iOS 26.4 còn mang đến một số thay đổi nhỏ về hệ thống, bao gồm emoji mới và các điều chỉnh trong mục trợ năng nhằm giảm hiệu ứng sáng mạnh trên màn hình.