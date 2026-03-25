Giá iPhone Air giảm xuống mức thấp nhất từ khi lên kệ tại Việt Nam

Mức giá này thấp hơn 1 triệu đồng so với giai đoạn trước Tết Nguyên đán và rẻ hơn 8 triệu đồng so với giá bán niêm yết của Apple. Thậm chí, giá iPhone Air hiện còn thấp hơn cả iPhone 17, vốn là dòng sản phẩm được định vị ở phân khúc thấp hơn.

iPhone Air liên tục được điều chỉnh giảm giá trong thời gian qua (Ảnh chụp màn hình).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện một số hệ thống bán lẻ cho biết doanh số của iPhone Air đã có sự tăng trưởng đáng kể sau giai đoạn giảm giá.

"Sau khi điều chỉnh giá bán về mức cạnh tranh hơn, lượng khách hàng quan tâm và trải nghiệm iPhone Air đã tăng rõ rệt. Điều này kéo theo doanh số cải thiện tích cực so với giai đoạn trước, đặc biệt ở nhóm người dùng nhạy cảm về giá hoặc đang cân nhắc giữa các lựa chọn cùng phân khúc", đại diện Minh Tuấn Mobile chia sẻ.

iPhone Air là chiếc điện thoại có thiết kế mỏng nhất từ trước đến nay mà Apple từng tạo ra. Máy sử dụng khung titan nhẹ và bền. Apple cũng trang bị lớp phủ Ceramic Shield 2 giúp tăng khả năng chống trầy xước.

Tuy vậy, dòng sản phẩm này lại không nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng ở thời điểm mới lên kệ. iPhone Air đến nay cũng là mẫu giảm giá sâu nhất trong toàn bộ dải sản phẩm iPhone ra mắt trong năm 2025.

Sau nhiều đợt điều chỉnh giá bán, iPhone Air hiện cạnh tranh với chính "gà nhà" là chiếc iPhone 17. Tuy vậy, thống kê sơ bộ tại các đại lý cho thấy doanh số của iPhone 17 vẫn có phần vượt trội hơn.

"Dù có mức giá tương đương, người dùng có xu hướng ưu tiên lựa chọn iPhone 17 nhiều hơn. iPhone 17 mang đến sự cân bằng tốt hơn về thiết kế, trải nghiệm sử dụng cũng như hiệu năng tổng thể, giúp thiết bị phù hợp với đa số nhu cầu phổ thông hơn so với iPhone Air", đại diện Hoàng Hà Mobile nhận định.

Theo báo cáo dữ liệu Speedtest do Ookla công bố gần đây, iPhone Air chiếm 6,8% số lượng iPhone thế hệ mới tại Mỹ trong giai đoạn quý IV/2025. Đáng chú ý, con số này cao hơn gấp đôi so với mức 2,9% mà iPhone 16 Plus đạt được trong cùng khoảng thời gian.

Doanh số của iPhone Air được cải thiện đáng kể sau giai đoạn giảm giá (Ảnh: 9to5mac).

Sự đón nhận của người dùng với iPhone Air thậm chí còn cao hơn khi mẫu máy này chiếm 11,2% thị phần tại Hàn Quốc, 8,9% thị phần tại Nhật Bản và 8,4% thị phần tại Singapore.

Trong nhiều năm, Apple vẫn loay hoay trong việc tạo ra một chiếc iPhone thứ tư. iPhone mini nhỏ gọn nhưng hạn chế về hiệu năng và thời lượng pin. iPhone Plus có màn hình lớn, pin khỏe nhưng thiếu các tính năng cao cấp. Cả hai dòng sản phẩm này đều không thu hút được sự quan tâm của người dùng.

iPhone Air đã làm được điều mà các mẫu máy kia không thể, ít nhất là trong những tháng đầu tiên ra mắt.

"Giá bán là rào cản lớn của iPhone Air trong giai đoạn đầu lên kệ. Đến nay, doanh số thiết bị đang dần được cải thiện và hứa hẹn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong thời gian tới", đại diện Di Động Mỹ chia sẻ.