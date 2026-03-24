iPhone Air gây bất ngờ

Theo báo cáo dữ liệu Speedtest do Ookla công bố, iPhone Air chiếm 6,8% số lượng iPhone thế hệ mới tại Mỹ trong giai đoạn quý IV/2025. Đáng chú ý, con số này cao hơn gấp đôi so với mức 2,9% mà iPhone 16 Plus đạt được trong cùng khoảng thời gian.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng này đến từ tình trạng sụt giảm thị phần của iPhone 17 Pro. Thị phần của iPhone 17 Pro đã giảm từ 34,9% xuống mức 30,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max vẫn giữ nguyên ở mức 55,5%.

Các số liệu cho thấy khoảng 4% người mua sẵn sàng đánh đổi camera và sức mạnh xử lý của iPhone 17 Pro để có được thiết kế mỏng nhẹ hơn trên iPhone Air.

Trong nhiều năm, Apple vẫn loay hoay trong việc tạo ra một chiếc iPhone thứ tư. iPhone mini nhỏ gọn nhưng hạn chế về hiệu năng và thời lượng pin. iPhone Plus có màn hình lớn, pin khỏe nhưng thiếu các tính năng cao cấp. Cả hai dòng sản phẩm này đều không thu hút được sự quan tâm của người dùng.

iPhone Air đã làm được điều mà các mẫu máy kia không thể, ít nhất là trong những tháng đầu tiên ra mắt.

Cũng theo dữ liệu từ Ookla, sự đón nhận của người dùng với iPhone Air thậm chí còn cao hơn khi mẫu máy này chiếm 11,2% thị phần tại Hàn Quốc, 8,9% thị phần tại Nhật Bản và 8,4% thị phần tại Singapore.

Tại thị trường Việt Nam, iPhone Air không nhận được nhiều sự quan tâm từ người dùng trong khoảng thời gian đầu lên kệ. Điều này khiến giá bán sản phẩm nhanh chóng giảm sâu.

Từ tháng 2, iPhone Air được các đại lý chào bán với mức giá 24,8 triệu đồng cho phiên bản 256GB, thấp hơn 7,2 triệu đồng so với giá niêm yết. Mức giá của iPhone Air hiện chỉ tương đương với iPhone 17 phiên bản tiêu chuẩn, vốn được định vị ở phân khúc thấp hơn.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện nhiều hệ thống cho biết doanh số của iPhone Air đã tăng trưởng mạnh sau khi giảm giá. Thậm chí, một số đại lý còn ghi nhận mức tăng trưởng gấp 2-3 lần trước đây.