Hạn chế cuộc gọi rác từ số lạ nhờ mẹo này

Thời gian gần đây, tình trạng cuộc gọi rác và các hành vi lừa đảo gia tăng khiến nhiều người dùng iPhone gặp phiền toái. Các đối tượng thường sử dụng số lạ để giả mạo nhân viên hỗ trợ, đơn vị giao hàng hoặc ngân hàng nhằm đánh cắp thông tin cá nhân.

Để hạn chế tình trạng này, iPhone cung cấp các tùy chọn như tắt tiếng cuộc gọi từ số lạ và lọc cuộc gọi rác.

Khi được kích hoạt, các cuộc gọi từ số ngoài danh bạ sẽ không làm đổ chuông, thay vào đó được chuyển thẳng vào lịch sử cuộc gọi hoặc hộp thư thoại.

Cách làm này giúp giảm đáng kể các cuộc gọi rác, bởi phần lớn các cuộc gọi lừa đảo thường đến từ các số lạ. Đồng thời, người dùng vẫn có thể kiểm tra lại lịch sử cuộc gọi để tránh bỏ lỡ thông tin quan trọng.

Để bật tính năng, người dùng vào Cài đặt → Điện thoại → Tắt tiếng cuộc gọi từ số lạ và kích hoạt tùy chọn này.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể sử dụng các ứng dụng lọc cuộc gọi hoặc thiết lập nhận diện cuộc gọi để tăng khả năng kiểm soát các số không mong muốn.

Tuy nhiên, việc tắt tiếng toàn bộ cuộc gọi từ số lạ cũng có thể khiến người dùng bỏ lỡ các cuộc gọi hợp lệ như từ đơn vị giao hàng, cơ sở y tế hoặc đối tác. Vì vậy, người dùng cần cân nhắc thiết lập phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế.