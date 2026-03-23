Bị kẹt tài sản số trên sàn ONUS, người dùng nên làm gì?

Đến nay, việc sàn ONUS vẫn chưa đưa ra bất cứ thông báo nào càng khiến người dùng trở nên hoang mang. Lợi dụng điều đó, không ít kẻ gian đã tung tin giả nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đến nay, sàn giao dịch tiền số ONUS vẫn không thể đăng nhập (Ảnh: Thế Anh).

Trong các hội nhóm liên quan đến sàn giao dịch ONUS trên Facebook, xuất hiện rất nhiều tài khoản ảo tự nhận rằng bản thân nắm rõ thông tin liên quan đến vụ việc, sau đó mời chào nhà đầu tư vào các nhóm nhắn tin riêng để trao đổi.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, một số hội nhóm yêu cầu người dùng cung cấp nhiều thông tin nhạy cảm liên quan đến tài khoản đăng nhập. Trong khi đó, một số khác lại có mục đích giới thiệu người dùng chuyển sang sử dụng các sàn giao dịch khác.

Ông Trần Xuân Tiến, Tổng thư ký Chi hội Blockchain TPHCM, cho biết các dịch vụ hỗ trợ lấy lại tài sản bị khoá tiềm ẩn nhiều rủi ro, người dùng tuyệt đối không làm theo những yêu cầu này.

"Tài sản số của nhà đầu tư do Onus lưu trữ, nên chỉ có thể được trả lại bởi chính Onus. Không có bất kỳ cá nhân nào có thể làm được chuyện lấy lại. Trong trường hợp này, người dân cần lưu lại toàn bộ thông tin liên quan đến quá trình nạp/rút tài sản, sau đó trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ", ông Tiến chia sẻ.

Chuyên gia khuyến cáo người dùng cần hết sức cảnh giác với các thông tin hỗ trợ lấy lại tài sản số trên sàn ONUS (Ảnh: Thế Anh).

Ứng dụng ONUS được biết đến tại Việt Nam từ tháng 3/2020. Nền tảng này từng công bố đạt hơn 4 triệu người dùng, cung cấp sản phẩm cốt lõi là stablecoin VNDC, được giới thiệu gắn với đồng Việt Nam (VNĐ). Nền tảng cho phép người dùng nạp, rút và chuyển đổi giữa tài sản số và tiền pháp định.

Tháng 12/2021, ONUS bị tin tặc tấn công và rao bán dữ liệu thu thập được từ nền tảng này. Tin tặc tuyên bố nắm giữ thông tin của hơn 1,92 triệu tài khoản, trong đó 90% là người dùng Việt Nam.