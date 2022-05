Miếng pho mát miễn phí chỉ có trong bẫy chuột

Người dân cần cảnh giác trước những thông tin tuyển dụng nhân viên bán hàng online (Ảnh: Công an Vĩnh Phúc).

Anh Long, 30 tuổi, trú tại huyện Nam Đàn (Nghệ An) nhận được cuộc điện thoại tuyển cộng tác viên bán hàng online sau khi để lại số điện thoại trong một lần mua hàng qua mạng. Trong 2 đơn hàng đầu tiên, chỉ cần bỏ ra 400 - 500 nghìn đồng và chờ 15 phút sau khi chuyển tiền mua hàng, anh nhận lại tiền gốc cùng "hoa hồng" 20% giá trị đơn hàng.

Theo hướng dẫn, càng mua nhiều càng được nhận nhiều tiền, anh Long mua hết gần 30 triệu tiền hàng nhưng khi yêu cầu bên bán chuyển lại tiền thì họ viện lý do anh gần đạt 100 điểm tín nhiệm, phải tiếp tục chuyển tiền cho đủ mới có thể nhận hoa hồng và tiền gốc.

Lúc này, người đàn ông mới nghi ngờ mình rơi vào bẫy của bọn lừa đảo. Tuy nhiên việc đòi 30 triệu đồng đã trót chuyển thì bất khả kháng do đối tượng đã chặn zalo, khóa sim điện thoại. Anh Long trình báo công an nhờ lấy lại số tiền đã bị lừa đảo.

Chỉ trong quý 1/2022, Công an tỉnh Nghệ An phá 11 vụ, bắt giữ 17 đối tượng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, thu giữ số tiền hàng chục tỷ đồng. Còn tại Thanh Hóa, từ năm 2021 đến nay, công an đã tiếp nhận điều tra, xác minh và đấu tranh xử lý gần 200 vụ việc liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với tổng tài sản bị chiếm đoạt trên 300 tỷ đồng. Tình trạng lừa đảo trên không gian mạng cũng được ghi nhận gia tăng ở nhiều địa phương khác.

Theo Thiếu tá Phạm Trung Hiếu - Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Nghệ An), thời gian qua người dân đến trình báo bị lừa thông qua hình thức "tuyển cộng tác viên bán hàng online" chiếm tỉ lệ lớn trong số vụ việc liên quan đến tội phạm công nghệ cao, mặc dù thủ đoạn này không hề mới và đã được công an cảnh báo nhiều lần trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các đối tượng lừa đảo lợi dụng nhu cầu việc làm tăng cao sau dịch Covid-19 và đăng tải thông tin tuyển dụng cộng tác viên bán hàng online với giới thiệu hấp dẫn như: Không cần vốn, không cần cọc, thu nhập mỗi tháng lên tới hàng chục triệu đồng. Khi người dân liên hệ sẽ được giới thiệu làm cộng tác viên cho các sàn thương mại điện tử uy tín rồi hướng dẫn ôm hàng để nhận chiết khấu với tỉ lệ hấp dẫn.

Lúc đầu người tham gia chỉ cần mua món hàng vài trăm hoặc trên dưới một triệu đồng và được hoàn tiền gốc cùng với tiền chiết khấu ngay sau đó. Bằng cách này, các đối tượng lừa đảo dần dần dẫn dắt người tham gia đóng số tiền ôm hàng lớn hơn để nhận chiết khấu lớn. Nhiều người không tỉnh táo dễ dàng bị mắc bẫy, vét sạch tiền trong nhà, thậm chí vay bên ngoài số tiền lên cả trăm triệu đồng nộp với hi vọng được nhận lại tiền để rồi bị chiếm đoạt.

"Thực ra, không có công việc nào có thể kiếm tiền một dễ dàng bằng cách ngồi một chỗ đặt mua hàng, mà nhận lại cả tiền mua hàng lẫn tiền chiết khấu như thế được. Bởi vậy người dân cần cảnh giác trước thông tin tuyển dụng cộng tác viên bán hàng online, ôm hàng... không rõ ràng được đăng tải trên mạng xã hội, tránh trở thành con mồi cho các đối tượng lừa đảo", Thiếu tá Hiếu khuyến cáo.

Đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng là cuộc chiến đầy khó khăn do đối tượng ẩn danh, sử dụng các thông tin giả và sử dụng công nghệ nhằm tránh bị phát hiện, truy bắt. Theo Thiếu tá Phạm Trung Hiếu, quá trình xác minh thông tin theo tố giác của người dân, kết quả cho thấy đây là hình thức lừa đảo của một nhóm đối tượng người nước ngoài, thuê hoặc ép buộc một số người Việt Nam tham gia thực hiện hành vi lừa đảo tại một nước thứ 3. Do vậy, việc truy bắt đối tượng gây án không hề đơn giản.

Sự phát triển của mạng xã hội tạo ra không gian chia sẻ, kết nối không biên giới. Tội phạm công nghệ cao cũng biến đổi và phát triển không ngừng với những thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn. Phòng, chống loại tội phạm này cần có sự phối hợp giữa lực lượng công an, ngân hàng, chính quyền các địa phương trong việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức pháp luật, nhận diện các hành vi lừa đảo... đến người dân. Và hơn hết, mỗi người dân phải là một người dùng mạng xã hội thông minh, bởi miếng pho mát miễn phí chỉ có trong bẫy chuột mà thôi!.