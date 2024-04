Những giá trị độc bản của Vinhomes Royal Island

Dự án Vinhomes Royal Island được nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam, Vinhomes phát triển tại đảo Vũ Yên với quy mô 877ha. Được bao bọc bởi 3 dòng sông lớn là sông Bạch Đằng, sông Cấm và sông Ruột Lợn, Vũ Yên là "đảo trong phố" duy nhất tại Việt Nam. Địa thế độc đáo này giúp cư dân Vũ Yên kết nối nhanh chóng với nội đô hiện đại, sầm uất của Hải Phòng và các địa điểm khác mà vẫn được sống trong bầu không khí trong lành, không gian khoáng đạt với bốn bề là sông nước bao la.

Từ Vũ Yên, cư dân có thể sử dụng các loại phương tiện đường thủy, đường bộ và đường hàng không để kết nối dễ dàng, thuận tiện với các vùng lân cận cũng như thế giới. Ước tính, từ Vũ Yên chỉ mất 5 phút qua cầu Vũ Yên để đến trung tâm hành chính mới Thủy Nguyên; mất 10 phút qua cầu Hoàng Gia để đến với trung tâm phố Cảng.

Với các đường cao tốc nối Quảng Ninh và Hà Nội đã đưa vào khai thác, từ đây cư dân chỉ mất 40 phút để đến Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và mất 60 phút đến Thủ đô Hà Nội, thêm 2-4 giờ bay để đến các thủ phủ của châu Á như Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản…

Địa thế "đảo trong phố" độc nhất này của Vũ Yên là cơ sở để Vinhomes kiến tạo cuộc sống đẳng cấp và hoàn toàn khác biệt, sánh ngang những đô thị hàng đầu thế giới. Tại đây, cư dân sẽ được thụ hưởng những đặc quyền độc bản và riêng tư như bãi tắm nước biển sau nhà, bến du thuyền cao cấp, học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia, phố đi bộ bên sông dài và đẹp nhất Việt Nam…

"Một số đặc quyền trong số này có thể đã được các nhà phát triển bất động sản cung cấp nhưng đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, các tiện ích này được quy tụ đầy đủ trong một khu đô thị. Các tiện ích của Vinhomes sánh ngang với những thành phố đảo đẳng cấp trên thế giới", một chuyên gia cho biết.

Vinhomes Royal Island quy tụ những tiện ích thượng lưu vốn dành cho giới siêu giàu trên thế giới. Đó là Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia, bến du thuyền, sân golf 36 lỗ, công viên VinWonders với Safari thú độc đáo…

Theo chia sẻ của chủ đầu tư, là dự án đầu tiên tại Việt Nam có học viện cưỡi ngựa để đào tạo chuyên nghiệp môn cưỡi ngựa quý tộc, Vinhomes Royal Island đã đầu tư 300 chuồng chăm sóc ngựa chuyên nghiệp và đưa nhiều giống ngựa quý hiếm, đắt đỏ về Việt Nam. Tại đây cũng có những phân khu chức năng như bệnh viện thú y cao cấp, khu vực chăm sóc sức khỏe ngựa và đường đua riêng.

Trong khi đó, bến du thuyền được đầu tư với sức chứa 300 du thuyền, có khu vực sửa chữa, bảo dưỡng rộng 3.800m2 cùng nhà đón tiếp sang trọng. Với tiện ích đặc quyền này, cư dân Vinhomes Royal Island có thể ngày ngày tận hưởng thú chơi thời thượng, du ngoạn sông nước bao la và thỏa mãn đam mê chinh phục.

Tại đây còn có sự hiện diện của sân golf rộng 160 ha, 36 hố đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á với cả hai phong cách: sân địa hình đầm lầy tự nhiên thử thách người chơi và sân hồ với cảnh quan đẹp mắt cho những ai thích tận hưởng không gian xanh mát. Sân golf này có cả hệ thống đèn chiếu sáng tại 27 hố để có thể chơi vào ban đêm, phục vụ những cư dân bận rộn và đam mê.

Tại "Thành phố Đảo Hoàng gia" sẽ có những căn biệt thự xa hoa với bãi tắm nước biển riêng tư ngay sau nhà, độc đáo và sang trọng không thua kém những biệt thự biển tại các "thủ phủ nhà giàu" tại Palm Jumeirah (Dubai, UAE), Miami (Florida, Mỹ) hay Monaco… Với đặc quyền này, cư dân chỉ cần một bước là ra tới biển sau nhà và tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng với biển xanh, cát trắng, nắng vàng bất kỳ lúc nào mình thích.

Tiếp nối cho những tiện ích thượng lưu là những trải nghiệm đa sắc mỗi ngày. Tại đây, chủ đầu tư quy hoạch phố đi bộ văn hóa, vui chơi, mua sắm, ẩm thực bờ sông dài nhất Việt Nam, bao gồm phố đi bộ với các công viên chủ đề như "Tuyến phố tình yêu"; "Tuyến phố trẻ em và gia đình", "phố Hải Phòng và biển".

Vinhomes Royal Island cũng hứa hẹn sẽ là điểm phải đến của các tín đồ ăn uống khi sở hữu các phố chợ ẩm thực đặc sắc: chợ đêm Hàn Quốc, Thái Lan, chợ đêm hải sản 3 miền, phố chợ thiên đường ăn vặt Hải Phòng…

Ngoài ra, công viên vui chơi giải trí gia đình VinWonders Royal Park với Safari thú độc đáo cũng được đầu tư ngay trên đảo, đem đến cuộc sống 365 ngày "vui chơi không biết chán".

Cũng giống như các dự án khác, "Thành phố Đảo Hoàng gia" có đầy đủ "chất Vin" với hệ thống hạ tầng tiện ích toàn diện, đáp ứng mọi nhu cầu thiết yếu và thời thượng của cư dân. Một số dịch vụ, tiện ích còn lần đầu tiên được cung cấp tại đây.

Về chăm sóc sức khỏe, Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec được đầu tư ngay trên đảo và lần đầu tiên cung cấp dịch vụ "y tế tận nhà" cho các cư dân. Vinmec sẽ đưa bác sĩ, điều dưỡng đến thăm khám, kê đơn, giao thuốc, lấy mẫu xét nghiệm hay chăm sóc mẹ sau sinh và bé, người cao tuổi, hậu phẫu... tại nhà cho những bệnh nhân có nhu cầu.

Về giáo dục, Vinhomes Royal Island quy hoạch tới 7 trường mầm non, tiểu học, THCS và liên cấp Vinschool cùng Trường Quốc tế Hàn Quốc đầu tiên tại Hải Phòng để học sinh có thể chuyển tiếp học tập từ Việt Nam sang Hàn Quốc và ngược lại.

Nhu cầu mua sắm, vui chơi, giải trí của cư dân cũng sẽ được đáp ứng đầy đủ với trung tâm thương mại Vincom Mega Mall mô hình Life Design Mall; 2 công viên văn hóa quốc tế ven sông là K-Park Hàn Quốc lung linh sắc màu và quảng trường châu Âu tráng lệ; trung tâm hội nghị tiệc cưới Royal Palace có sức chứa lên tới 3.000 người trong nhà và 2.000 người ngoài trời.

Nhà phát triển cũng dành 359ha cho diện tích cây xanh, mặt nước với 31 công viên, 10 bể bơi trong nhà và ngoài trời. Bên cạnh đó là tổ hợp sân tennis, sân cầu lông, bóng đá, bóng chuyền, các vườn tập dưỡng sinh, phòng tập gym… bao phủ khắp dự án. Tất cả để mở ra một cuộc sống tràn đầy năng lượng, nâng cao sức khỏe thân - tâm - trí cho mỗi cư dân.

Về an ninh an toàn, Vinhomes Royal Island được trang bị hệ thống an ninh đa lớp ứng dụng công nghệ AI hiện đại, có bố trí tàu tuần tra trên sông và dịch vụ quản lý 5 sao đẳng cấp quốc tế, đảm bảo sự riêng tư và an toàn cho cư dân.

Theo dự báo của Tập đoàn tư vấn bất động sản Knight Frank (Anh), đến năm 2027, số lượng người giàu (tài sản ròng 1-30 triệu USD) và siêu giàu (tài sản ròng trên 30 triệu USD) lần lượt tăng 173% và 122% so với năm 2017. Đây là động lực cho sự phát triển của phân khúc bất động sản xa xỉ với những trải nghiệm sống thượng lưu không dành cho số đông.

Trong những năm qua, thị trường bất động sản hạng sang tại Việt Nam khá sôi động với sự xuất hiện của hàng loạt dự án. Nhiều chuyên gia dự báo, với những giá trị độc bản và uy tín thương hiệu đã được xác lập trên thị trường, dự án Vinhomes Royal Island sẽ trở thành điểm đến mới cho giới nhà giàu không chỉ của Việt Nam mà còn khu vực và thế giới.

"Nếu ở đây, sáng tôi thảnh thơi ngắm bình minh, trưa lái xe đi gặp đối tác ở Hà Nội, chiều trở về đánh golf bên nhà còn vợ con thì thoải mái chơi đùa với biển sau nhà. Một cuộc sống nhiều màu sắc, đa trải nghiệm, rất đáng để đầu tư", ông Hùng Dũng, một khách hàng tham dự sự kiện ra mắt dự án Vinhomes Royal Island ngày 15/3 chia sẻ.

Thiết kế: Tuấn Huy

Nội dung: Trường Thịnh

02/04/2024 - 08:00