Tài xế kéo cố tình kéo lê để nạn nhân tử vong: Phạm tội vì động cơ đê hèn?

Đinh Văn Long (51 tuổi, quê Phú Thọ) đang bị Công an TP Hà Nội tạm giữ hình sự để điều tra hành vi giết người.

Theo công an, sáng 13/9, Long điều khiển xe bồn chở bê tông va chạm với xe máy do nữ sinh 15 tuổi điều khiển tại khu vực gầm cầu chui Vạn Điểm (xã Phú Xuyên, Hà Nội). Sau vụ tai nạn, nữ sinh bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong. Sau đó, Long bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tới 19h cùng ngày, tài xế này ra đầu thú. Tại cơ quan công an, ông ta khai nhận sau va chạm đã cố ý tiếp tục điều khiển xe kéo lê nạn nhân trên đường để nạn nhân tử vong, với mục đích không phải bồi thường.

Với hành vi như trên, tài xế này có thể bị áp dụng các tình tiết định khung, tăng nặng và chế tài ra sao theo quy định?

Đinh Văn Long (Ảnh: Công an Hà Nội).

Luật sư Dương Đức Thắng (Giám đốc Công ty Luật Đức Trí Tín, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhận xét dưới góc độ đạo đức và pháp luật, khi xảy ra tai nạn giao thông, người lái xe có nghĩa vụ dừng phương tiện để kiểm tra tình trạng, đảm bảo sự an toàn của những người xung quanh khi xảy ra va chạm.

Tuy nhiên, đối với trường hợp của Long, không những không xuống xe để kiểm tra tình trạng của nữ sinh mà đối tượng còn đang tâm tiếp tục nhấn ga, kéo lê khiến nạn nhân tử vong với mục đích không phải bồi thường. Đây là hành vi thể hiện sự mất nhân tính, độc ác tới táng tận lương tâm và cần bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Căn cứ những thông tin hiện có, luật sư nhìn nhận việc Công an TP Hà Nội tạm giữ Long để điều tra hành vi giết người là hoàn toàn có cơ sở.

Với diễn biến hành vi đã thực hiện, trong trường hợp bị quy kết phạm tội, đối tượng có thể bị xử lý theo Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 về tội Giết người với các tình tiết định khung, tăng nặng có thể áp dụng là "Giết người dưới 16 tuổi", "Vì động cơ đê hèn" cùng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo Khoản 1, Điều 52 Bộ luật này là "Cố tình thực hiện tội phạm đến cùng".

Trong đó, phạm tội vì động cơ đê hèn có thể hiểu là trường hợp phạm tội với mục đích xấu xa, thấp hèn, đáng khinh bỉ, không màng đến danh dự, nhân phẩm, tư cách đạo đức như giết người để cướp tài sản, ghen tuông mù quáng, hãm hại người khác để trục lợi hay để miễn trừ trách nhiệm cho bản thân...

Nếu bị xử lý về khung hình phạt như trên, Long có thể bị truy tố với khung hình phạt 12-20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Về trách nhiệm dân sự, người phạm tội có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm cho gia đình nạn nhân. Mức bồi thường áp dụng căn cứ các Điều 590, 591 Bộ luật Dân sự 2015.