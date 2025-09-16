Limousine tông xe tưới cây trên cao tốc: Trách nhiệm của 2 tài xế ra sao?

Như Dân trí thông tin, sáng 15/9, ô tô limousine di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng Hà Nội - Ninh Bình bất ngờ tông trúng đuôi một xe bồn đang di chuyển tại làn 1 để tưới cây tại khu vực km222+800 rồi lật nghiêng xuống đường.

Đúng lúc này, một ô tô khách đi tới đã đâm vào ô tô limousine rồi mất lái, lao qua lan can đường cao tốc, phi xuống lề đường. Tiếp theo, một ô tô bán tải cũng va vào ô tô limousine.

Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, trong đó có một người bị thương nặng. Bước đầu, công an cho biết nguyên nhân vụ tai nạn do các lái xe không quan sát, không đảm bảo tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước.

Khoảnh khắc ô tô limousine tông thẳng vào xe tưới cây trên cao tốc

Vụ việc trên gây ra nhiều tranh cãi về trách nhiệm của các tài xế liên quan tới vụ tai nạn, đặc biệt là lái xe bồn và xe limousine.

Bạn đọc Nguyễn Hưng nhận xét: "Xe tưới cây trên đường cao tốc như này là quá ẩu. Mặc dù có đèn cảnh báo nhưng tận đầu xe, đáng ra phải có cả ở đuôi xe và phải kéo đèn cảnh báo sau xe cách 50m nữa vì đây là đường cao tốc, đâu phải đường làng".

"Không có cảnh báo, xe tưới cây vi phạm lỗi không cảnh báo khi có nguy hiểm. Ban ngày mà ông chỉ bật đèn vàng thì không ai biết là ông đang dừng hay đi. Xe limousine cũng đang mải tăng tốc vượt xe khách không biết phản ứng kịp thời", độc giả Nguyễn Thanh Bình phân tích.

"Xe bồn đi rất chậm, lại đi ở làn tốc độ cao nhất trên cao tốc, không hề có cảnh báo bằng âm thanh trong khi đèn tín hiệu không thể nhìn rõ. Tài xế limousine phía sau chỉ cần không tập trung là gây tai nạn ngay, quá nhiều vụ việc đã xảy ra như vậy rồi.

Đối với các xe làm nhiệm vụ, cần có thiết bị đèn, thiết bị âm thanh, thiết bị theo dõi dọc theo đường... cho các tài xế khác biết là có phương tiện đang thực hiện cải tạo, xử lý trên cao tốc để yêu cầu các phương tiện chỉ được đi với tốc độ thấp hơn hoặc chỉ được đi trên một làn nhất định", anh Hung Nguyen nêu ý kiến.

Vậy theo quy định pháp luật, hai tài xế có thể phải chịu trách nhiệm ra sao trong trường hợp này?

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận theo Điều 12 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người lái xe có nghĩa vụ chấp hành quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn tối thiểu với xe phía trước cùng làn đường hoặc phần đường và phải bảo đảm tốc độ phù hợp điều kiện của cầu, đường, mật độ giao thông, địa hình, thời tiết và các yếu tố ảnh hưởng khác để bảo đảm an toàn.

Ngoài ra, Điều 13 Luật này quy định về việc sử dụng làn đường, người lái xe phải tuân thủ nguyên tắc phương tiện di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải theo chiều đi của mình.

Mọi phương tiện đều chịu sự điều chỉnh của những quy định hạn chế về tốc độ, phần đường, làn đường... trừ xe ưu tiên được quy định tại Điều 27 Luật này, bao gồm: Xe chữa cháy của Cảnh sát PCCC và các lực lượng khác được huy động đi làm nhiệm vụ chữa cháy; Xe của lực lượng quân sự, công an và kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp; Đoàn xe có xe CSGT dẫn đường; Xe cứu thương đi làm nhiệm vụ cấp cứu; Xe hộ đê đi làm nhiệm vụ; Xe đi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc Xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định và Đoàn xe tang.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Đức Văn).

Đối chiếu các quy định trên, luật sư nhìn nhận xe bồn không thuộc nhóm xe ưu tiên, do đó phải tuân thủ các nguyên tắc về việc đảm bảo tốc độ và làn đường khi lưu thông trên cao tốc.

"Đối với vụ tai nạn trên, ngoài trách nhiệm của tài xế limousine, công an sẽ đồng thời xem xét trách nhiệm của tài xế xe bồn khi để phương tiện lưu thông thấp hơn nhiều so với tốc độ tối thiểu (60 km/h) ở làn đường trong cùng bên trái, làn đường có tốc độ lưu thông cao nhất, đồng thời đánh giá mối tương quan giữa hành vi trên và hậu quả là xảy ra tai nạn.

Nếu xác định có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả, đồng thời vụ việc gây ra thiệt hại nghiêm trọng về sức khỏe hoặc tài sản, tài xế xe bồn cũng có thể bị xem xét trách nhiệm dân sự và hình sự trong vụ việc", luật sư Giáp phân tích.