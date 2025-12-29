Hai nạn nhân vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện vượt qua nguy kịch

Hai bệnh nhân thuộc đoàn thiện nguyện gặp tai nạn lật xe tại Lào Cai hôm 27/12.

Ở thời điểm xảy ra tai nạn, nữ bệnh nhân 43 tuổi tỉnh táo nhưng đau nhiều vùng đầu, cổ, ngực và gối phải. Khi nhập viện, bệnh nhân có biểu hiện đau ngực hai bên, nghi tổn thương lồng ngực và các tạng trong ổ bụng.

Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh xác định bệnh nhân bị đa chấn thương phức tạp, bao gồm tràn khí màng phổi hai bên, tràn máu màng phổi phải, gãy nhiều xương sườn hai bên, chấn thương gan độ III và chấn thương thận độ II.

Ngay trong tối 27/12, bệnh nhân đã được phẫu thuật dẫn lưu tối thiểu khoang màng phổi.

Các bệnh nhân được theo dõi, điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: Nguyên Hà).

ThS.BS Hoàng Văn Tuấn, bác sĩ trực tiếp theo dõi và điều trị, cho biết hiện tại bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không có dấu hiệu thần kinh khu trú, không sốt, huyết động ổn định.

Lượng dịch dẫn lưu màng phổi phải ít, chức năng hô hấp cải thiện rõ, mức độ đau giảm. Các xét nghiệm và hình ảnh học cho thấy các tổn thương tạng đang được kiểm soát tốt, chưa ghi nhận diễn biến xấu.

Trong khi đó, bệnh nhân nam 25 tuổi được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê, đã được y tế tuyến trước sơ cứu, đặt nội khí quản, sonde tiểu, sonde dạ dày và duy trì thuốc vận mạch.

Bệnh nhân được chẩn đoán đa chấn thương, bao gồm chấn thương sọ não (xuất huyết dưới nhện, chảy máu não thất), chấn thương ngực kín gây tràn khí - tràn máu màng phổi phải, gãy xương sườn, chấn thương gan độ III và tụ máu quanh gan.

Người bệnh được điều trị thở máy kiểm soát, dẫn lưu màng phổi và áp dụng các biện pháp điều trị bảo tồn nhằm duy trì chức năng các cơ quan và phòng ngừa biến chứng.

PGS.TS Đỗ Ngọc Sơn, Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết thời điểm nhập viện, bệnh nhân nam có nguy cơ cao gặp biến chứng nặng do tổn thương sọ não. Tuy nhiên, đến nay, bệnh nhân đã tỉnh hơn và có đáp ứng. Các chức năng sống được duy trì ổn định, tổn thương sọ não và gan đã có dấu hiệu ổn định.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, cả hai trường hợp này đều bị đa chấn thương nặng, diễn biến phức tạp, nguy cơ biến chứng cao. Vì thế, việc theo dõi sát, đánh giá thường xuyên và phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa có ý nghĩa quyết định trong quá trình điều trị với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng và phục hồi sức khỏe cho người bệnh.

Hiện tình trạng sức khỏe các bệnh nhân có cải thiện tích cực, nhưng nguy cơ biến chứng vẫn còn. "Giai đoạn hiện nay mang tính quyết định, người bệnh cần tiếp tục được theo dõi chặt chẽ nhằm phát hiện sớm và phòng ngừa các biến chứng muộn liên quan đến chấn thương ngực, gan và hệ thần kinh trung ương", PGS Cơ thông tin.

Trong khi đó, có 7 bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Các nạn nhân đa phần bị đa chấn thương, trong đó nhiều trường hợp chấn thương sọ não, cần theo dõi điều trị chặt chẽ. Trong số này, 5 bệnh nhân là ở Hà Nội, một bệnh nhân ở Đắk Lắk, một bệnh nhân ở Bắc Ninh.

Như Dân trí thông tin, liên quan tới vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên Lào Cai, chiều 27/12, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết tính tới 12h cùng ngày, vụ tai nạn nêu trên đã khiến 9 người tử vong và 9 người bị thương.

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 7h40 cùng ngày tại Km35 đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai.