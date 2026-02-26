Người điều thêm ô tô chặn xe ngày mùng 2 Tết đối diện khung hình phạt nào?

Sáng 26/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh công bố quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Viết Linh (SN 1985, trú phường Thành Sen, Hà Tĩnh) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Viết Linh là người liên quan vụ việc "khóa đầu, khóa đuôi" xe xảy ra tại phường Trần Phú, Hà Tĩnh ngày 18/2 (mùng 2 Tết) gây xôn xao dư luận.

Nguyễn Viết Linh bị khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa (Công ty Luật TNHH Long Phúc, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội), Linh có đầy đủ năng lực hành vi, nhận thức rõ việc làm của mình là trái pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện. Không dừng lại ở đó, anh ta còn có lời lẽ thách thức, khiêu khích người bị chặn xe, khiến vụ việc căng thẳng hơn.

Luật sư Nghĩa cho rằng hành vi của Linh được thực hiện với lỗi cố ý, thể hiện sự coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Hành vi này không chỉ xâm phạm trật tự công cộng mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác.

Linh điều thêm ô tô chặn phía sau xe của người khác (Ảnh: Văn Nguyễn).

Từ đó, luật sư nhận định việc cơ quan công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Linh về tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật, thể hiện sự kịp thời, nghiêm minh trong xử lý vi phạm.

Theo khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự, người phạm tội Gây rối trật tự công cộng có thể bị phạt 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Trường hợp phạm tội ở khoản 2 với việc có tổ chức, gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc thuộc các tình tiết tăng nặng khác, mức phạt tù có thể từ 2 năm đến 7 năm.

Theo luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa, căn cứ quy định trên, Nguyễn Viết Linh có thể phải đối diện các mức hình phạt từ phạt tiền, cải tạo không giam giữ, đến phạt tù tối đa 2 năm. Trường hợp có tình tiết tăng nặng theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự, mức án cao nhất có thể lên tới 7 năm tù.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Văn Nguyễn).

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, sáng 18/2, tại đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú, anh P.A.T. chở người thân đi chúc Tết và gặp một ô tô màu trắng của Nguyễn Viết Linh đỗ chiếm gần hết lối đi.

Khi được đề nghị di chuyển, Linh không hợp tác mà còn điều thêm một phương tiện khác chặn phía sau. Đến khoảng 14h cùng ngày, khi Công an phường Trần Phú vào cuộc, chiếc xe chắn đường mới dời đi.

Cơ quan điều tra xác định Linh có hành vi cản trở giao thông, gây mất trật tự công cộng, có lời nói thách thức. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ để làm rõ toàn bộ nội dung sự việc.