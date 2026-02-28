Đô vật tử vong tại hội làng Hà Nội: Vấn đề pháp lý mấu chốt là gì?

Như Dân trí thông tin, chiều 26/2, một đô vật khi đang thi đấu tại hội làng truyền thống thôn Thái Lai, xã Kim Anh (Hà Nội) thì bị quật ngã, cắm đầu xuống sàn đấu, nằm bất động. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đô vật khố đỏ bị quật ngã dẫn tới tử vong (Ảnh cắt từ clip).

Theo dõi sự việc, bạn đọc Alan Trần bình luận: "Việc đảm bảo an toàn cho vận động viên phải được chuẩn bị kỹ lưỡng nhất từ khâu sân thi đấu đến khâu trọng tài, dù là giải đấu nghiệp dư nhưng những đòn đánh đều rất nguy hiểm. Thiết nghĩ để đảm bảo an toàn và tránh tạo ra những ký ức tiêu cực cho xã hội nên cân nhắc thay thế bộ môn khác không nguy hiểm".

Độc giả Bao Bui: "Ban tổ chức các sới vật làng cần tuyên truyền để các ông đô hiểu rõ tham ra sới vật làng là trên tinh thần vui là chính để tránh những pha nguy hiểm. Nhưng mong rằng mọi người cũng không vì sự việc đáng tiếc này mà lên án hay chỉ trích vì ngay cả trong những giải đấu chuyên nghiệp vẫn có những sự cố tương tự như vậy".

Nhiều độc giả cùng chung thắc mắc về trách nhiệm pháp lý của đơn vị tổ chức và đô vật gây chết người.

Giải đáp băn khoăn của bạn đọc, luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đánh giá đây là tình huống hy hữu và hết sức đáng tiếc. Dù hậu quả chết người xảy ra nhưng cần nhìn nhận đây là sự kiện bất ngờ, khách quan, nằm ngoài và hoàn toàn không nằm trong ý chí chủ quan của người tham gia cuộc đấu.

"Dù hoạt động đấu vật tiềm ẩn nhiều nguy cơ tới sức khỏe người khác nhưng cần đánh giá một cách khách quan rằng đây là rủi ro của những môn thể thao đối kháng mà những người tham gia đều chấp nhận rằng có thể sẽ gặp phải.

Sẽ là rất chủ quan nếu vội quy kết hành vi có dấu hiệu cố ý gây thương tích hay giết người bởi mọi hành động đều diễn ra trong phạm vi của một cuộc đấu thể thao, được điều chỉnh bởi điều lệ, các quy định riêng của giải đấu còn việc các bên lao vào nhau hoàn toàn không nhằm mục đích ẩu đả, xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác mà là để thi đấu và giành chiến thắng", luật sư phân tích.

Dù hành vi có thể không có dấu hiệu cố ý nhưng theo ông Giáp, với hậu quả chết người, cơ quan có thẩm quyền có thể khởi tố vụ án hình sự để điều tra tính chất hành vi, mức độ và nguyên nhân dẫn đến hậu quả. Tuy nhiên, việc có khởi tố bị can hay không sẽ phải tùy thuộc kết quả xác minh, điều tra để làm rõ vận động viên có cố tình sử dụng kỹ thuật cấm, sai nguyên tắc trong đấu vật nhằm xâm phạm tới sức khỏe, tính mạng người khác hay không.

Còn theo luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), vấn đề pháp lý mấu chốt cần làm rõ là đô vật tham gia thi đấu có thực hiện động tác sai kỹ thuật hoặc thực hiện các động tác cấm theo quy định, dẫn tới nguy hiểm về sức khỏe, tính mạng người khác hay không.

"Dù đấu vật là môn thể thao đối kháng, tức luôn tồn tại rủi ro nhưng điều đó không đồng nghĩa các VĐV được phó mặc sức khỏe, tính mạng của đối thủ. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ việc có yếu tố lỗi, vi phạm các nguyên tắc thi đấu của VĐV liên quan hay không. Tùy thuộc kết quả xác minh, công an có thể xem xét dấu hiệu hành vi Vô ý làm chết người (Điều 128) hoặc Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính (Điều 129) quy định tại Bộ luật Hình sự 2015", luật sư phân tích.