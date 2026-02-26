Từ vụ điều thêm ô tô chặn xe ngày Tết: Cái giá của sự ngông cuồng

Ngày 26/2, thông tin Công an tỉnh Hà Tĩnh quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Viết Linh (SN 1985, trú tại phường Thành Sen, Hà Tĩnh) về tội Gây rối trật tự công cộng đã thu hút sự quan tâm lớn của bạn đọc Dân trí.

Nhiều độc giả báo Dân trí bày tỏ sự đồng tình, cho rằng việc xử lý kịp thời, nghiêm minh của cơ quan điều tra là cần thiết nhằm răn đe, giữ gìn kỷ cương xã hội.

Cơ quan điều tra làm việc với Nguyễn Viết Linh (Công an cung cấp).

Độc giả Nguyễn Hùng chia sẻ: "Hoan nghênh nhà chức trách. Cần xử lý triệt để để làm gương, góp phần xây dựng nếp sống lành mạnh, ứng xử đúng mực trong cộng đồng".

Cùng quan điểm, độc giả Nguyễn Duy Hy nhận định việc xử lý nghiêm khắc của lực lượng chức năng là "tiếng chuông cảnh tỉnh" đối với những người có hành vi coi thường pháp luật và văn hóa giao thông.

Độc giả Hồ Anh Tuấn cho rằng cơ quan chức năng đã làm việc khẩn trương, công bằng, đúng quy định pháp luật để kịp thời răn đe. "Đây là bài học sâu sắc cho những ai thiếu hiểu biết pháp luật, tự cho mình cái quyền đứng trên mọi người", bạn đọc này nêu ý kiến.

Nhiều bạn đọc nêu quan điểm đây là cái giá cho lối hành xử ngông cuồng, khoe khoang, ngộ nhận rằng có tiền hay phương tiện đắt tiền sẽ được quyền coi thường pháp luật và người khác.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng sự việc ban đầu vốn không quá lớn và có thể được giải quyết đơn giản trong ngày Tết nếu các bên giữ được bình tĩnh. Tuy nhiên, sự việc đã bị đẩy đi xa, để lại hậu quả pháp lý đáng tiếc do cách hành xử thiếu chuẩn mực.

Hiện trường vụ điều thêm ô tô chặn xe (Ảnh: Văn Nguyễn).

Liên hệ thực tế, độc giả Phan Bình Minh phản ánh tình trạng đỗ xe tùy tiện tại một số nơi ở Hà Nội, cụ thể như khu đô thị Định Công. Theo phản ánh, nhiều ô tô đỗ tràn lan trên vỉa hè mới cải tạo, khiến xe thu gom rác và phương tiện lớn khó lưu thông. Có gia đình còn coi lòng đường là bãi đỗ riêng, để xe cả ngày lẫn đêm.

"Một số người không muốn gửi xe vì tốn chi phí, cho rằng có camera giám sát nên không lo mất tài sản. Khi bị nhắc nhở, họ phản ứng gay gắt. Có xe đỗ 15-16 ngày liền, cản trở giao thông. Khu vực chợ Định Công thường xuyên ùn tắc vì ô tô đỗ kín một bên đường. Mong chính quyền sớm chấn chỉnh để nâng cao ý thức của người dân", độc giả Phan Bình Minh bày tỏ.

Nhiều bạn đọc chung quan điểm rằng từ một vụ việc cụ thể, câu chuyện ý thức chấp hành pháp luật và ứng xử nơi công cộng một lần nữa được đặt ra, như một lời nhắc nhở về giới hạn của tự do cá nhân trong xã hội thượng tôn pháp luật.

Như Dân trí đã đưa tin, Nguyễn Viết Linh là người liên quan vụ việc "khóa đầu, khóa đuôi" xe xảy ra tại phường Trần Phú, Hà Tĩnh ngày 18/2 (mùng 2 Tết) gây xôn xao dư luận.

Trong các video ghi lại vụ việc xuất hiện trên mạng xã hội, Linh buông những lời lẽ rằng: "Ai cẩu được cứ cẩu; xe anh nhiều mà, 5-6 con; đỗ đến mai cũng được; phạt 100 triệu đồng cũng không sao...".