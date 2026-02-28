Vụ ăn bát phở ở sân bay giá 346.000 đồng: Tranh luận về niêm yết bằng USD

Ngày 27/2, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc bát phở tại sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) được bán với giá 346.000 đồng. Theo vị này, kết quả kiểm tra cho thấy cửa hàng có niêm yết giá bằng đồng USD (đô la Mỹ) và bán đúng theo mức giá đã công bố.

Liên quan đến việc cửa hàng tại sân bay Cam Ranh chỉ niêm yết bằng đồng USD mà không thể hiện đơn giá Việt Nam đồng, nhiều bạn đọc Dân trí cho rằng cần bổ sung tiếng Việt trong thực đơn, đồng thời thể hiện giá bằng Việt Nam đồng.

Bát phở giá 346.000 đồng tại sân bay Cam Ranh (Ảnh: Quốc Thành).

Bạn đọc Kim Là Cái bình luận: “Phải ưu tiên tiếng Việt trước, sau đó mới đến tiếng nước ngoài”.

Đồng quan điểm, bạn đọc Hung cho rằng không chỉ ưu tiên mà bắt buộc phải sử dụng tiếng Việt.

Bạn đọc Cao Anh Tú viết: “Dù là sân bay quốc tế thì vẫn nằm trên lãnh thổ Việt Nam, mọi hàng hóa phải được tính bằng nội tệ”.

Một số ý kiến khác cho rằng việc niêm yết bằng USD hay VND không phải vấn đề cốt lõi, quan trọng là giá cả phải hợp lý, không nên để tình trạng giá ở sân bay cao gấp nhiều lần bên ngoài.

Bạn đọc Phượng Hoàng cho rằng: “Dù đã niêm yết giá cũng không thể cao như vậy. Biết rằng chi phí mặt bằng tại sân bay rất cao, hàng hóa đắt đỏ, nhưng bán như vậy sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh phở Việt Nam”.

Trong khi đó, bạn đọc Bi Bi lại có quan điểm khác, cho rằng việc khách phải trả 346.000 đồng là do không xem kỹ giá trước khi gọi món.

“Cửa hàng đã niêm yết công khai bằng USD. Vào ăn mà không để ý, đến khi thanh toán lại phản ánh là “chặt chém”. Mong cơ quan chức năng điều tra thêm hành vi của những người đưa thông tin lên mạng làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của cửa hàng, cá nhân”, bạn đọc này bình luận.

Menu của quán ăn bán bát phở 346.000 đồng ở sân bay Cam Ranh. Các món ăn được niêm yết giá (Ảnh: Văn Long).

Liên quan đến vụ việc, ông Phạm Thanh Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh, cho biết sau khi tiếp nhận thông tin về việc cửa hàng tại sân bay bán phở bò với giá 346.000 đồng, đơn vị đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa để xác minh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận nhà hàng có niêm yết giá bằng đồng USD. Món khách sử dụng là phở bò Wagyu (loại thịt bò thượng hạng của Nhật Bản) nên có giá cao hơn mặt bằng chung.

Về việc niêm yết bằng USD tại ga quốc tế, ông Sơn cho biết các sân bay quốc tế của Việt Nam thực hiện theo quy định của Bộ Xây dựng.

Quy định có nêu, đối với mặt hàng thiết yếu phải kê khai với cơ quan nhà nước; riêng các sản phẩm, dịch vụ phi hàng không trong khu vực cách ly xuất cảnh quốc tế thì theo thông tư, giá dịch vụ được quy định bằng đồng USD. Còn việc thanh toán dịch vụ được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy đổi ngoại hối.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, ngày 23/2, anh Nguyễn Quốc Thành (tên đã thay đổi theo yêu cầu, trú tỉnh Ninh Bình) bay chặng Hà Nội - Cam Ranh - Busan (Hàn Quốc).

Trao đổi của khách hàng ăn bát phở 346.000 đồng ở sân bay (Video: Việt Hà).

Gần 23h cùng ngày, anh Thành cảm thấy mệt và đói. Khi lên tầng 2 nhà ga quốc tế của sân bay Cam Ranh, anh thấy một quán phở còn mở cửa nên vào ăn. Do không để ý bảng giá, anh chỉ xem qua thực đơn và gọi món. Sau khi dùng xong và ra quầy thanh toán, anh được thông báo số tiền phải trả là 346.000 đồng cho một bát phở. Bất ngờ trước mức giá này, anh hỏi lại để xác nhận.

Theo anh, hương vị món ăn không có gì đặc biệt. So với mức giá tại một số sân bay nước ngoài mà anh từng ghé qua, số tiền trên được cho là khá cao.