Nghe nhạc trên ô tô không sao, đeo tai nghe khi đi xe máy lại bị phạt?

Sau khi đọc bài viết "Tài xế đeo tai nghe bất ngờ khi bị CSGT Hà Nội xử phạt" trên Dân trí, nhiều bạn đọc đã để lại những ý kiến khác nhau quanh câu chuyện xử phạt người đi xe máy đeo tai nghe.

Không ít người cho rằng quy định này còn khá cứng nhắc, chưa tính đến nhu cầu thực tế, như việc nghe chỉ đường qua ứng dụng bản đồ, nhất là với tài xế xe công nghệ. Theo bạn đọc, nếu không được đeo tai nghe để nghe hướng dẫn, người lái xe buộc phải liên tục tấp vào lề đường để mở điện thoại xem bản đồ, điều này thậm chí có thể gây mất an toàn hơn.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến lại ủng hộ việc xử phạt nghiêm. Nhóm độc giả này cho rằng bất cứ hành vi nào làm giảm sự tập trung, ảnh hưởng đến giác quan khi đang điều khiển phương tiện đều tiềm ẩn rủi ro và không nên được biện minh bằng bất kỳ lý do nào.

Cô gái đeo tai nghe bất ngờ khi bị CSGT Hà Nội xử phạt (Ảnh: Trần Thanh).

Độc giả Thanh Mai cho rằng việc xử phạt hành vi đeo tai nghe quá cứng nhắc. Theo bạn đọc này, nên linh động với những trường hợp đeo một bên tai nghe để nghe chỉ đường như tài xế xe ôm công nghệ, thay vì buộc người điều khiển phương tiện phải liên tục dừng xe, nhìn vào điện thoại.

"Chỉ nên nghiêm cấm việc sử dụng tai nghe cả hai bên hoặc đeo một bên nhưng dùng vào mục đích khác như nghe nhạc, giải trí...", bạn đọc nêu ý kiến.

Tương tự, tài khoản Tôm Miền Tây nhận định việc xử phạt đeo tai nghe là vô lý, bởi nhiều người cần dùng Google Maps để chỉ đường. Nếu không được đeo tai nghe, họ phải dừng xe liên tục để xem bản đồ, điều này theo bạn đọc còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Đồng quan điểm, bạn đọc có nickname Chom TV cho rằng cần xử phạt người vừa đi xe vừa cầm điện thoại bấm, còn việc đeo tai nghe một bên để nghe đọc bản đồ thì không làm mất tập trung như nhiều người lo ngại.

Bên cạnh đó, độc giả Cuong Duc Ngo cũng đặt vấn đề: "Đeo tai nghe để nghe Google Maps thì sao? Cứ phải thấp thỏm chạy xe một đoạn lại tạt vào ven đường để dò đường còn nguy hiểm hơn".

Đáng chú ý, nhiều độc giả đặt câu hỏi về tính công bằng: vì sao người ngồi ô tô có thể nghe nhạc, nghe radio, dùng định vị mà không bị xử phạt, trong khi xe máy lại bị cấm?

"Vậy đi ô tô bật nhạc có bị xử lý không? Sao chỉ phạt xe máy mà không phạt ô tô?, độc giả Tra H thắc mắc.

Cùng suy nghĩ, bạn đọc Phong Le Dai nêu quan điểm: "Ô tô nghe nhạc, nghe podcast, radio, sử dụng định vị thì được, trong khi xe máy lại không. Với những người mỗi ngày di chuyển quãng đường dài, thời gian đi lại có thể hơn một giờ, họ muốn tận dụng để học ngoại ngữ, nghe sách nói hoặc sử dụng chỉ đường như chế độ handfree (chế độ rảnh tay - PV) trên ô tô.

Công nghệ tai nghe nhất là tai nghe không dây, giúp người điều khiển phương tiện giao thông nhận được các chỉ báo, thông tin liên lạc không ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông lại đi cấm".

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến ủng hộ xử phạt nghiêm hành vi đeo tai nghe khi điều khiển xe máy.

Bạn đọc Vu Thanh Dinh cho rằng cần tăng mức phạt, nhất là tình trạng vừa đi đường vừa dán mắt vào điện thoại. Theo bạn đọc này, "10 người đi đường thì 9 người vừa đi vừa dùng điện thoại".

Cùng quan điểm, độc giả Can Nguyen Doan cho rằng đáng ra tình trạng này phải được xử lý từ lâu. Theo bạn đọc, việc vừa chạy xe vừa xem điện thoại, bịt tai nghe khi tham gia giao thông là cực kỳ nguy hiểm cho chính mình và người khác.

Độc giả Nguyễn Trung Kiên hoan nghênh việc xử phạt hành vi vừa lái xe vừa nghe, nói điện thoại đối với cả ô tô và xe máy. Tuy nhiên, bạn đọc lưu ý trường hợp người đeo máy trợ thính thì không nên xử phạt.

Trong khi đó, bạn đọc Thanh Hà nhấn mạnh không thể lấy bất kỳ lý do nào để bao biện cho hành vi vi phạm.

Theo bạn đọc này, việc điều khiển phương tiện là điều kiện được pháp luật cho phép khi đáp ứng đủ tiêu chuẩn, không phải đặc quyền để tùy tiện vi phạm. Mọi yếu tố làm ảnh hưởng đến khả năng điều khiển xe an toàn, bao gồm tác động đến giác quan và trạng thái tinh thần, đều đi ngược lại quy định.

Bạn đọc này phân tích, hành vi đeo tai nghe và mở nhạc với âm lượng lớn tác động trực tiếp đến thính giác, làm giảm khả năng nhận biết tín hiệu giao thông và âm thanh cảnh báo xung quanh. Xét về mức độ ảnh hưởng đến an toàn, những hành vi này cần được nhìn nhận nghiêm khắc, tương xứng với việc sử dụng điện thoại khi đang lái xe.