Giá rau củ tăng phi mã, đừng đổ hết lỗi cho thiên tai!

Việc thiên tai hoành hành tại miền Trung thời gian qua vô tình đẩy giá rau củ tăng phi mã tại nhiều địa phương, đặc biệt ở các đô thị lớn. Nhiều bà nội trợ cầm 200.000 đồng đi mua rau chỉ dám rón rén vì "rau đắt hơn thịt, tăng giá nhanh hơn vàng".

Bà Phạm Thị Thêm (75 tuổi, ở phường Định Công, Hà Nội) mang 200.000 đồng đi chợ mua thực phẩm cho gia đình 4 người ăn. “Ngày trước cầm 200.000 đồng mua thịt rồi còn mua được rau ăn cả ngày vẫn thoải mái, giờ mua rau xong đã chẳng còn đủ tiền mua thịt cho bốn người ăn một bữa. Cầm 200.000 đồng đi chợ mà tính tiền bữa ăn cũng đau đầu, cân đo đong đếm. Rau còn đắt hơn cả thịt”, người phụ nữ ngao ngán chia sẻ.

Giá cà chua đã tăng gấp khoảng 3-4 lần trong thời gian gần đây (Ảnh: Nam Việt).

Rơi vào tình cảnh tương tự, chị Hoàng Thương (ở xã An Khánh, Hà Nội) chia sẻ trước đây bữa ăn của gia đình (5 người) thường có 2 món rau, ăn thoải mái chỉ khoảng 10.000-15.000 đồng/bữa. Tuy nhiên gần đây, giá rau tăng phi mã, trong khi lượng rau thì giảm bằng một nửa khiến mọi chi phí trở nên hết sức đắt đỏ.

"Trung bình mỗi ngày gia đình ăn hết khoảng 70.000-80.000 đồng tiền rau cho hai bữa sáng tối, trong đó chủ yếu là bữa tối, bữa sáng dùng chút rau gia vị để nấu bún, mì. Một tuần dè dặt cũng hết nửa triệu tiền rau”, chị nói.

Tình hình mưa bão thời gian tới dự kiến còn hết sức phức tạp, giá rau vì vậy hứa hẹn sẽ còn cao chót vót. Tuy nhiên, nhiều người chỉ ra rằng bão lũ chỉ là một phần nguyên nhân, và chính hoàn cảnh này đã làm lộ ra sự yếu kém trong khâu phân phối và những lỗ hổng về chuỗi cung ứng trên thị trường nước ta.

"Tôi đồng ý về nguyên nhân, bão lũ là một phần đẩy giá tăng chóng mặt, nhưng vấn đề về chuỗi cung ứng và sự thiếu liên kết mới là gốc rễ khiến giá cả dễ bị thao túng", độc giả Hoàng Thùy Linh thẳng thắn chỉ ra vấn đề.

Có chung quan điểm, anh Nguyễn Bá Hội bình luận: "Tôi hoàn toàn đồng ý, bão lũ chỉ là tác nhân kích hoạt, còn điểm nghẽn thật sự nằm ở chuỗi cung ứng thiếu ổn định và liên kết lỏng lẻo giữa sản xuất - vận chuyển - phân phối. Khi hệ thống yếu, thị trường rất dễ bị đẩy giá, tạo biến động lớn dù nguyên nhân ban đầu không quá cực đoan".

"Vấn đề kho lạnh và logistics đúng là điểm yếu lớn. Nếu có hệ thống bảo quản tốt, chúng ta sẽ ít phụ thuộc vào tình hình thời tiết hơn", độc giả Phan Hồng Sơn để lại bình luận.

"Giải pháp dài hạn về nông nghiệp, đảm bảo thích ứng khí hậu và tăng thu nhập cho người lao động là điều cốt lõi. Không thể cứ mãi chạy theo giải pháp tình thế", bạn đọc Hoàng Anh Tuấn nhìn nhận.

Còn với độc giả có nickname Henry Tran, người này cho rằng thiên tai là điều không ai mong muốn, và bà con nên chịu khó học cách thích nghi với điều này trong một thời gian.

"Cả nước đang khó khăn thì chúng ta nên ăn rau ít lại một chút. Giá tăng do thiên tai rồi lại giảm, như sóng biển lúc cao lúc thấp, rau có đắt hơn cũng chưa bằng một tô phở, tô bún bò, những món ăn có khi còn mắc hơn nhiều mà thấy nhiều người cũng ăn mỗi ngày đó thôi. Các doanh nghiệp, nhà nước sẽ kiếm thêm nguồn cung, hết bão lụt rồi sẽ đâu lại đấy. Dân ta nếu nhà có chút không gian thì tập trồng rau tự cung, vừa sạch, vừa an toàn mà đỡ lo nguồn cung", độc giả này đưa ra phương án.