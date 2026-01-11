Dấu hiệu nhiều tội danh vụ cầm dao rượt chém vợ và con gái

Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ hình sự Dương Đăng Thụy (36 tuổi, ở xã Lạng Giang) để điều tra hành vi dùng dao rượt chém vợ và con gái.

Theo công an, rạng sáng 3/1, Thụy cầm dao xông vào tiệm cắt tóc trên địa bàn phường Bắc Giang để truy đuổi vợ là chị D. và con gái là cháu A, vung dao liên tiếp khiến hai mẹ con hoảng loạn bỏ chạy. Chị D. kịp thời thoát ra ngoài, còn cháu A. né được nhát chém nên may mắn không bị thương.

Khoảnh khắc Thụy quay lại, dùng dao chém hụt con gái (Ảnh cắt từ clip).

Dù hậu quả nghiêm trọng về tính mạng không xảy ra nhưng vụ việc khiến hai nạn nhân hoảng loạn, đồng thời gây phẫn nộ trong dư luận. Bạn đọc Phùng Thanh Quang bình luận: "Đề nghị truy tố tội giết người, cố ý tước đoạt mạng sống của người khác. Nhìn hành vi vung dao cực kỳ nguy hiểm, may mắn cháu bé cúi đầu chứ không thì mất mạng".

Chung quan điểm, độc giả Nguyen Hien viết: "Nhìn qua hình ảnh camera ghi lại, nếu cháu bé không kịp cúi xuống thì chắc đứt cổ. Đề nghị phải xử lý thật nghiêm hành vi này".

Vậy dưới góc độ pháp lý, với hành vi trên, đối tượng có thể bị xử lý ra sao?

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận với thông tin hiện có và dữ liệu clip, có thể thấy hành vi của Thụy thể hiện sự hung hăng, côn đồ, coi thường tính mạng người thân. Dù hậu quả nghiêm trọng về con người chưa xảy ra nhưng cơ quan điều tra sẽ xác minh, làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Bình luận về diễn biến hành vi dưới góc độ pháp lý, luật sư nhìn nhận trong vụ việc nêu trên có thể bóc tách thành hai hành vi riêng, đó là rượt đuổi người vợ và chém con gái. Trong đó, hành vi đầu tiên chưa có tính chất nghiêm trọng, chưa thể đe dọa lập tức sức khỏe, tính mạng người khác nhưng với hành vi thứ hai, đây là hết sức nguy hiểm.

"Có thể thấy khi con gái đi theo, Thụy đã quay lại và vung dao về phía cháu A. Hình ảnh cho thấy nhát chém được thực hiện nhanh, mạnh, có dấu hiệu hướng vào vị trí trọng yếu trên cơ thể là đầu và cổ. Một người bình thường, có đầy đủ năng lực hành vi phải hiểu đây là hành vi hết sức nguy hiểm, có thể lập tức tước đoạt tính mạng người khác.

Trường hợp này, hậu quả nghiêm trọng chưa xảy ra nằm ngoài ý chí chủ quan của đối tượng khi nạn nhân đã nhanh trí né được. Tuy nhiên, do hành vi đã thực hiện xong, cơ quan điều tra vẫn có thể xem xét dấu hiệu giết người thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015", luật sư phân tích.

Dương Đặng Thụy (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Với luật sư Dương Đức Thắng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), dưới góc độ của người từng tham gia nhiều vụ án dưới vai trò kiểm sát viên, ông nhận định còn nhiều vấn đề cần làm rõ trong vụ việc này như nguyên nhân mâu thuẫn xuất phát từ đâu, quá trình mâu thuẫn phía người vợ và con gái đã phản kháng ra sao, có lời nói hay hành động khiến trạng thái tinh thần của Thụy bị kích động hoặc kích động mạnh hay không.

Về phía đối tượng, cần làm rõ tình trạng tinh thần của đối tượng khi thực hiện hành vi ra sao, quá trình xảy ra mâu thuẫn có lời nói, hành động nào đe dọa hay thể hiện ý chí muốn xâm phạm tới sức khỏe, tính mạng người khác hay không. Đối với hành vi chém con gái, cần làm rõ nhận thức của đối tượng tại thời điểm đó như thế nào, cú vung dao có sự chủ động với ý chí xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe cháu A. không hay chỉ là hành động mang tính nhất thời, không có chủ đích, không xác định được vị trí ở phía sau của cháu A.

Về địa điểm, cần làm rõ nơi xảy ra hành vi là nhà riêng hay là nơi công cộng, đồng thời sau khi rượt chém vợ trong nhà, đối tượng có tiếp tục rượt đuổi, truy sát vợ ở phía ngoài, tại khu vực công cộng hay không.

Từ những căn cứ trên, cơ quan điều tra sẽ làm rõ dấu hiệu của các hành vi như giết người (phạm tội chưa đạt), đe dọa giết người hay gây rối trật tự công cộng.