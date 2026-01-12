Vụ đánh người ở sảnh chung cư: Thương tích 0%, vì sao vẫn có thể xử lý?

Công an TP Hà Nội đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Vân Anh (44 tuổi, cư dân chung cư CT5-ĐN2 Mỹ Đình 2, phường Từ Liêm) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Vân Anh là người chửi bới, túm tóc, dùng tay đánh vào đầu và mặt hàng xóm là chị H. (44 tuổi) vào tối 8/1.

Sự việc khiến chị H. phải vào viện điều trị, theo dõi sức khỏe. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định mức độ tổn hại sức khỏe của nạn nhân ở mức 0%, tuy nhiên, vẫn cần tiếp tục theo dõi, làm rõ các biểu hiện chấn thương phần mềm vùng đầu của nạn nhân.

Với diễn biến hành vi và hậu quả như trên, nhiều độc giả băn khoăn Vân Anh có thể phải chịu trách nhiệm ra sao trước pháp luật?

Vân Anh (áo đỏ) chửi bới, hành hung hàng xóm ở chung cư (Ảnh cắt từ clip).

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận trong vụ xô xát nêu trên, hành vi của Vân Anh đã xâm phạm tới 2 khách thể được pháp luật bảo vệ là an ninh trật tự công cộng (bao gồm khu dân cư và trên môi trường mạng xã hội) và sức khỏe của người khác. Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ bóc tách để làm rõ trách nhiệm của người này tương ứng với các hậu quả gây ra.

Đối với nhóm khách thể thứ nhất là an ninh trật tự xã hội, có thể thấy hành vi chửi bới, đánh người của Vân Anh được thực hiện tại hành lang chung cư là nơi công cộng, gây ảnh hưởng tới trật tự khu vực cũng như gây dư luận xấu, bức xúc, phẫn nộ trên mạng xã hội. Do đó, có cơ sở để công an xem xét trách nhiệm về hành vi Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015.

Ngoài trách nhiệm của Vân Anh, công an cũng sẽ xem xét có hay không vai trò đồng phạm của những người tham gia vụ ẩu đả nêu trên.

Đối với nhóm khách thể thứ hai là sức khỏe của chị H., kết quả xác minh ban đầu cho thấy nạn nhân có mức độ tổn hại sức khỏe là 0%. Căn cứ Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015, với kết quả tổn hại sức khỏe như trên, hiện chưa có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự về tội Cố ý gây thương tích.

Tuy nhiên, có 2 vấn đề cần lưu ý. Đó là việc nạn nhân không có thương tích và việc nạn nhân có mức độ tổn hại sức khỏe chưa tới 1% là hai vấn đề pháp lý khác nhau, và kết quả giám định nêu trên có thể chưa phải kết quả cuối cùng. Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục theo dõi và áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm xác định chính xác mức độ tổn hại sức khỏe của nạn nhân cũng như tính chất hành vi của đối tượng.

"Trong vụ việc trên, dù hành vi chưa gây ra thương tích cụ thể cho nạn nhân nhưng cần lưu ý đây là hành vi thực hiện nơi công cộng, xâm phạm tới một khách thể khác được pháp luật bảo vệ là trật tự công cộng. Bởi vậy, dù nạn nhân có thương tật ban đầu chỉ là 0%, cơ quan điều tra vẫn có thể xem xét trách nhiệm đối tượng về một hành vi khác là Gây rối trật tự công cộng.

Ngoài ra, cần lưu ý khách thể bị xâm hại của tội danh này không phải sức khỏe của nạn nhân mà là an ninh trật tự xã hội. Đồng thời, đây không phải tội danh bắt buộc phải khởi tố theo yêu cầu của bị hại. Do đó, việc xem xét trách nhiệm hình sự sẽ được tiến hành bất chấp việc chị H. có đơn yêu cầu hay không", luật sư bình luận.