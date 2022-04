"Nóng" thông tin tăng giờ làm thêm, lương lao dốc, hỗ trợ tiền thuê nhà

Nới trần làm thêm giờ, lương "lao dốc" khiến y bác sĩ bỏ viện công, khảo sát đời sống thợ mỏ dưới độ sâu 220 m, bữa sáng 4.000 đồng dành cho lao động... là những thông tin đậm nét trên Dân trí tuần qua.

"Xóa bỏ bất bình đẳng, xây dựng xã hội cởi mở, thích ứng"

Phát biểu tại Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC) lần thứ 27, được tổ chức trực tuyến hôm 30/3, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung (trưởng đoàn Việt Nam), đã bày tỏ sự ủng hộ cao đối với sáng kiến của Campuchia trong việc xây dựng Tuyên bố về liên thông bảo hiểm xã hội trong ASEAN, thúc đẩy tiềm năng của phụ nữ trong kinh doanh, hòa bình và an ninh.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá những nỗ lực này của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN là minh chứng cho việc bảo vệ những nhân tố thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội, đảm bảo bảo vệ quyền của người lao động nói chung và lao động di cư nói riêng, xây dựng một xã hội cởi mở và thích ứng và xóa bỏ những bất bình đẳng còn tồn tại trong xã hội…

Lãnh đạo Bộ Lao động xuống hầm lò sâu 220m, tìm hiểu lương công nhân

Trong chuyến thị sát, tìm hiểu về tình hình việc làm, an toàn lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ngày 29/3, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh dẫn đầu có cuộc làm việc tại Công ty than Hòn Gai.

Thứ trưởng đã xuống thăm giếng lò chính. Ở độ sâu âm 220 m, chứng kiến quá trình làm việc của công nhân, lãnh đạo Bộ trực tiếp nắm tình hình thời gian làm việc và nghỉ ngơi, mức lương và đời sống của công nhân hầm mỏ.

Lương "lao dốc", nhân viên y tế bệnh viện hạng 1 cay đắng nghỉ việc

Cuối tháng 11/2021, Sở Y tế TPHCM đã công bố một thống kê đáng buồn khi chỉ trong 10 tháng mùa dịch Covid-19, có gần 1.000 nhân viên y tế xin nghỉ việc. Người lao động nghỉ việc có xu hướng tăng nhẹ ở một số bệnh viện và tuyến trạm y tế. Các nguyên nhân được thống kê là do hoàn cảnh gia đình, yếu tố cá nhân…

Cơ quan chức năng nhận định, với đặc thù của ngành y tế TPHCM, nếu y bác sĩ không làm việc ở cơ sở y tế công lập, họ có thể xin ra làm ở hệ thống y tế tư nhân. Sau 4 tháng kể từ thời điểm trên, dù địa phương đã có những chính sách nhằm giữ chân và thu hút nguồn nhân lực, nhưng tình trạng y bác sĩ xin nghỉ việc vẫn ồ ạt vẫn diễn ra…

Khoảng 3,4 triệu lao động sẽ nhận tiền hỗ trợ 3 tháng thuê trọ

Cùng với những chính sách nhằm hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do Covid-19 đã triển khai, gói 6.600 tỷ hỗ trợ tiền thuê nhà lần này nhằm "kéo" người lao động trở lại thị trường lao động.

Đây là thông tin ông Vũ Trọng Bình - Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ LĐ-TB&XH nhấn mạnh tại cuộc họp báo hôm 30/3 về Quyết định số 08 của Thủ tướng về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Theo ước tính ban đầu của Bộ LĐ-TB&XH, có khoảng 3,4 triệu lao động được thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà…

Công nhân phấn khởi khi được hỗ trợ tiền thuê nhà giữa thời "bão" giá

Chị Hoàng Thị Huê (25 tuổi) đã có 5 năm làm công nhân tại Khu công nghiệp Lễ Môn, thành phố Thanh Hóa. Nhà chị Huê ở xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn, cách nơi làm việc hơn 40km. Để tiện cho công việc, chị phải thuê trọ ở gần công ty.

Trước thông tin Chính phủ vừa quyết định chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động ở trọ với mức 500.000-1.000.000 đồng/người/tháng, trong tối đa 3 tháng, chị Huê bày tỏ sự phấn khởi. "Đây là sự hỗ trợ rất kịp thời đối với chúng tôi vào lúc này. Nếu được hỗ trợ tiền thuê nhà thì chúng tôi sẽ tiết kiệm được một khoản tiền trong quỹ chi tiêu hàng tháng. Hy vọng chính sách hỗ trợ sẽ sớm được triển khai để chúng tôi giảm bớt gánh nặng trong cuộc sống", chị nói...

Phẫn nộ những màn "trả thù tình" nhắm vào thân thể, tính mạng con trẻ

Không lâu sau 2 vụ thảm án gây nên cái chết oan nghiệt của các cháu bé tại Hà Nội và TPHCM, dư luận lại bức xúc vụ cháu bé 4 tuổi bị gã đàn ông cắt gân để "dằn mặt" người tình.

Cụ thể, ngày 28/3, công an Công an huyện Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) thông tin, đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Quang Cường (40 tuổi) để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích". Cường là thủ phạm cắt gân tay cháu bé tên Trần Thiên A mới 4 tuổi. Thiên A là cháu của chị T.T.D (31 tuổi)…

Tiền lương làm thêm ngày lễ Giỗ Tổ, 30/4 và 1/5 được tính thế nào?

Liên quan tới vấn đề tiền lương, đãi ngộ với người lao động làm thêm giờ trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4 - 1/5, Cục Quan hệ lao động và tiền lương (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, về đơn giá tiền lương, theo quy định tại Điều 98 của Bộ luật Lao động, người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm.

Cụ thể, vào ngày thường, mức lương làm thêm ít nhất bằng 150%; vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày…

Đến tuổi nghỉ hưu nhưng thiếu 13 tháng đóng bảo hiểm xã hội, phải làm sao?

Mới đây, ông Trương Hữu Thành công tác tại Công ty TNHH MTV Hoàng Oanh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) có hỏi: "Đến tháng 5/2022, tôi đúng tuổi nghỉ hưu nhưng còn thiếu 13 tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện mới đủ 20 năm. Vậy nếu tôi đóng một lần cho 13 tháng còn lại thì tôi sẽ bắt đầu hưởng lương hưu khi nào?"…

Câu trả lời cho thắc mắc này: Người lao động đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện một lần cho thời gian còn thiếu để đủ 20 năm đóng bảo hiểm thì được hưởng lương hưu.

"Con mất rồi, vợ chồng tôi về quê đây!"

Sau nhiều tháng chật vật vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Trường THCS Lạc Hồng, Quận 10, TPHCM đang hồi sinh, hầu hết hoạt động quen thuộc đã dần trở lại. Bên cạnh niềm vui khi nhìn học sinh đang lấy lại sinh khí, ông Nguyễn Thành Phát - Hiệu trưởng nhà trường - lặng đi khi dẫn chúng tôi qua một lớp học ở khối lớp 8. Lớp học này đã thiếu đi một em học sinh không bao giờ trở lại nữa…

Covid-19 không chỉ để lại những đứa trẻ mất bố, mất mẹ mà tận cùng đau đớn của kiếp người chính là những ông bố bà mẹ... mồ côi con.

Bữa sáng 4.000 đồng hỗ trợ người lao động thời "bão giá"

Chị Nguyễn Thị Thanh, làm việc tại Khu chế xuất Linh Trung 1 (TP Thủ Đức) thường xuyên mua thực phẩm ở trước cổng công ty. Bữa sáng của chị thường là chiếc bánh mì mua vội trên đường đi làm. Khi được hỏi về vấn đề an toàn thực phẩm chị Thanh cười xòa: "Buổi sáng vào làm sớm nên tôi chỉ kịp nghĩ làm sao mua được đồ ăn sáng nhanh, giá rẻ để không đói bụng. Còn chuyện chất lượng thì mọi người ăn được, mình cũng ăn được".

Thực tế, hiện nay giá cả các mặt hàng tăng nhanh, khiến người lao động mất cân bằng trong chi phí sinh hoạt . Một bữa sáng trung bình người lao động có thể mua bên ngoài công ty dao động từ 10.000 đồng đến 25.000 đồng nên nhiều người bỏ ăn sáng. Nếu tình trạng này kéo dài, người lao động sẽ không đủ sức khỏe để làm việc…

Tổng hợp: Hoàng Mạnh

03/04/2022