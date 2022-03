Phẫn nộ những màn "trả thù tình" nhắm vào thân thể, tính mạng con trẻ

Cụ thể, ngày 28/3, công an Công an huyện Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) thông tin, đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Quang Cường (40 tuổi) để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích". Cường là thủ phạm cắt gân tay cháu bé tên Trần Thiên A mới 4 tuổi. Thiên A là cháu của chị T.T.D (31 tuổi).

Trương Quang Cường, đối tượng trực tiếp cắt gân tay cháu bé bị bắt tại cơ quan công an.

Được biết, Trương Quang Cường có quan hệ tình cảm chị T.T.D. (31 tuổi), Nạn nhân Thiên A là cháu của chị T.T.D. Do Cường và chị D trước đó xảy ra mâu thuẫn tại một quán nhậu ở xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa. Đối tượng Cường ép chị D về sống chung, nhưng chị này không đồng ý, hai người có cãi nhau qua lại.

Khi biết A là cháu của chị D, vì bức xúc khi bị chị D khước từ, Cường đã tính đến chuyện trả thù gia đình chị này. Ngày 25/3, đối tượng Cường bịt mặt, đeo khẩu trang và xông vào nhà anh trai của chị D. Thấy cháu Thiên A. cùng anh trai cháu (7 tuổi) đang nằm ngủ, Cường lấy dao cứa cổ tay, cắt gân tay cháu bé. Khi Thiên A. la hét và có người phát hiện, Cường phóng xe bỏ chạy.

Tuy nhiên, bằng các hoạt động nghiệp vụ, cơ quan công an của tỉnh Quảng Ngãi đã bắt được Trương Quang Cường và đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi và mục đích để dằn mặt chị D.

Ngoài vụ trả thù tình của Trương Quang Cường, 2 năm trở lại đây cả nước xảy ra hàng loạt vụ hành hung con riêng của vợ hoặc chồng, hoặc con riêng của người tình gây tổn thương về thân thể, gây ra những cái chết oan nghiệt, phẫn nộ dư luận.

Tại TPHCM và Hà Nội, 2 vụ án liên quan đến trẻ em mới ghi nhận gần đây cũng gây bức xúc dư luận. Đầu tháng 1/2022, tại TPHCM, cháu bé N.T.V.A (8 tuổi) bị tử vong do phù phổi, sốc chấn thương sau khi bị đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang (người tình của bố) đánh bầm dập người, trọng thương lớn cơ thể.

Tại Hà Nội, đầu tháng 2/2022 cháu bé Đ.N.A. (3 tuổi) tại Thạch Thất bị nhân tình của mẹ đóng 9 chiếc đinh vào đầu gây rúng động dư luận. Kẻ thủ ác là tên Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi). Trước đó, tên này còn sử dụng nhiều hành vi tàn độc hơn như đổ thuốc sâu vào miệng cháu, hay cho cháu ăn đinh nhằm gây tử vong. Sau 2 tháng cứu chữa, nhưng Đ.N.A. đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Ảnh chụp não cháu bé Đ.N.A (3 tuổi) tại Thạch Thất tử vong do kẻ thủ ác gây nên.

Trở lại 2 năm gần đây, các vụ việc liên quan đến trả thù tình dẫn đến cái chết oan nghiệt của con trẻ cũng đã xuất hiện. Tháng 12/2020, Nông Xuân Luân (SN 1989) tại TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đã đánh đập, gây nên cái chết cho cháu Hoàng T. D. (sinh năm 2006) con riêng của chị Triệu Thị K (vợ Luân).

Trong quá trình chung sống, Luân thường xuyên đánh đập cháu D, vốn tính nóng nảy và ghét bỏ cháu D, ngày 30/12, Luân hành hung, đánh cháu D đến hậu quả cháu bị vỡ gan, mất máu cấp tính và tử vong sau đó ít giờ. Luân bị Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng phạt tù chung thân về tội giết người.

Tháng 11/2021, tại An Giang, cũng xảy ra vụ giết hại con của nhân tình hết sức bức xúc. Theo đó, đối tượng Nguyễn Văn Hồng (23 tuổi) tại An Giang, có quen biết và sống chung với chị Nguyễn Thị Mỹ (29 tuổi). Chị Mỹ có con riêng là cháu N.M.T.K (sinh tháng 4/2021.

Thời gian sống chung, Hồng nhiều lần bực tức vì cháu bé quấy khóc. Ngày 2/11, Hồng và Mỹ, cùng một người khác sử dụng chung ma túy, sau đó gã nhân tình đã trực tiếp đánh gãy tay, đổ nước vào mồm khiến cháu bé ngạt chết.

Thực hiện xong hành vi phạm pháp, Hồng khống chế mẹ cháu bé, cả hai cùng đem cháu bé đi chôn để phi tang. Tuy nhiên, sau đó vài ngày, cha cháu bé đến, phát hiện không thấy cháu bé đâu, đã dò hỏi và báo công an. Cơ quan công an vào cuộc và Nguyễn Văn Hồng khai báo toàn bộ sự việc. Vụ việc đang được cơ quan công an thụ lý, điều tra tiếp.