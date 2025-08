Tài xế xe đầu kéo lạng lách trên cao tốc ở TPHCM bị phạt hơn 40 triệu đồng

Tối 4/8, Phòng CSGT TPHCM cho biết, Đội CSGT Cát Lái đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.T.N. (SN 1989), tài xế lái xe đầu kéo lạng lách, đánh võng trên cao tốc.

Nhà chức trách xác định vụ việc xảy ra vào lúc 16h29 ngày 3/8, tại Km2+500, trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Phương tiện xuất hiện trong clip là xe đầu kéo mang biển số 50H-661.xx, kéo theo rơ moóc biển số 50RM-053.xx.

CSGT lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế xe đầu kéo (Ảnh: PC08).

Tại trụ sở công an, nam tài xế thừa nhận hành vi lái xe lạng lách trên đường. Qua kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, công an còn phát hiện thời điểm xảy ra vụ việc, ông N. không thắt dây an toàn khi lái xe.

Đội CSGT Cát Lái đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế N. về hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường bộ và không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường.

Theo quy định, với hành vi điều khiển xe lạng lách trên đường, nam tài xế sẽ bị phạt 40-50 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 10-12 tháng. Ngoài ra, cơ quan chức năng sẽ tịch thu phương tiện nếu tài xế tái phạm. Bên cạnh đó, với hành vi không thắt dây đai an toàn khi lái xe, tài xế sẽ bị phạt 800.000-1.000.000 đồng.

Xe đầu kéo liên quan vụ việc (Ảnh: PC08).

Như Dân trí đã đưa tin, sáng cùng ngày, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh xe đầu kéo lạng lách, đánh võng trên đường.

Hình ảnh từ clip cho thấy, một xe đầu kéo màu vàng chạy trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng TPHCM đi Đồng Nai. Khi đến đoạn qua Khu đô thị Lakeview City, phường Bình Trưng (TPHCM), phương tiện này bất ngờ lạng lách, chuyển từ làn đường này đến làn đường khác rồi di chuyển lên cầu.