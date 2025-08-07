CSGT TPHCM tịch thu xe SH sau clip thanh niên bốc đầu trên đường

Ngày 7/8, đại diện Phòng CSGT (PC08) TPHCM cho biết, Đội CSGT Tân Sơn Nhất vừa làm việc với nam thanh niên chạy xe máy hiệu Honda SH bốc đầu trên đường.

Trước đó, người dân gửi clip phản ánh đến fanpage Cục CSGT về việc nam thanh niên chạy xe SH bốc đầu trên đường. Đội CSGT Tân Sơn Nhất thuộc Phòng PC08 đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Nam thanh niên chạy xe SH bốc đầu trên đường ở TPHCM (Ảnh: Cắt từ clip).

Cơ quan chức năng xác định, vụ việc xảy ra vào lúc 0h58, tại giao lộ Nguyễn Phúc Chu - Tống Văn Hên, phường Tân Sơn (quận Tân Bình cũ). Tài xế điều khiển xe SH bốc đầu trên đường là N.T.Đ. (SN 2003, ngụ xã Tân An Hội), chủ phương tiện là L.H.T. (SN 2004, ngụ phường Bình Tân).

Công an đã mời tài xế và chủ phương tiện về trụ sở làm việc ngay sau đó.

Tại trụ sở công an, Đ. đã thừa nhận hành vi vi phạm. Qua kiểm tra, công an xác định Đ. không có giấy phép lái xe. Đội CSGT Tân Sơn Nhất đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Đ. về hành vi điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh.

CSGT lập biên bản và tịch thu xe SH liên quan vụ việc (Ảnh: Lam Giang).

Ngoài ra, CSGT cũng lập biên bản vi phạm hành chính đối với L.H.T. về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định.

Theo quy định, Đ. sẽ bị xử phạt 7 triệu đồng, H. bị phạt 9 triệu đồng và bị tịch thu phương tiện.