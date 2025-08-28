Xe buýt Phương Trang bị "tuýt còi" vì chạy thiếu chuyến tại TPHCM

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM vừa có văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang (Futabuslines) khắc phục tình trạng các tuyến xe buýt trợ giá chạy không đủ số chuyến theo kế hoạch.

Trong nửa đầu tháng 8, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM ghi nhận 16 tuyến xe buýt do Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang khai thác có tình trạng chạy thiếu chuyến, gồm tuyến: 03, 18, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 36, 46, 55, 85, 88, 89, 104, và 126. Những tuyến xe này đều được hưởng chính sách trợ giá từ thành phố.

Tuyến xe buýt số 18 do Futabuslines khai thác (Ảnh: Ngọc Tân).

Đơn cử, vào ngày 2/8 và 8/8, tuyến buýt số 03 chỉ thực hiện 133 chuyến xe dù kế hoạch yêu cầu 260 chuyến, đạt 51%. Ngày 9/8, tuyến này cũng chỉ đạt 57% tần suất với 147/260 chuyến được vận hành.

Hành vi không thực hiện đủ số chuyến được ghi nhận rõ nhất ở tuyến buýt số 104. Vào ngày 1/8, tuyến này chỉ phục vụ 97 chuyến xe trên tổng số 210 chuyến theo kế hoạch, chỉ đạt 46%.

Tuyến buýt số 18 cũng cho thấy sự thiếu hụt chuyến rõ rệt. Vào ngày 3/8, trong khi kế hoạch là 180 chuyến, Futabuslines chỉ thực hiện 85 chuyến, chỉ đạt 47%.

Trong 15 ngày đầu tháng 8, một số tuyến buýt như 03, 18 và 88 không có ngày nào chạy đủ chuyến theo kế hoạch.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM đánh giá việc tự ý bỏ chuyến với số lượng lớn như trên sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng xe buýt. Do đó, Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang cần khẩn trương rà soát, chấn chỉnh nhằm đảm bảo các tuyến xe buýt hoạt động đúng thông số đã được Sở Xây dựng và Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM công bố.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM cũng yêu cầu Futabuslines có văn bản báo cáo về hành vi không thực hiện đủ số chuyến, gửi về Trung tâm trước ngày 31/8.