Khai trương bến xe buýt lớn nhất vùng ven TPHCM

Sáng 28/8, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM tổ chức khai trương Bến xe buýt Hóc Môn tại xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn cũ). Bến xe nằm giáp quốc lộ 22, cách trung tâm TPHCM 23km về phía Tây Bắc.

Xét về diện tích, Bến xe buýt Hóc Môn là bến xe buýt lớn thứ 2 tại TPHCM và là bến lớn nhất ở ngoại ô thành phố. Trước đó, TPHCM chỉ có một bến xe buýt rộng trên 10.000m2 là Bến xe buýt Sài Gòn nằm ở nội đô (phường Bến Thành).

Nghi thức cắt băng khai trương Bến xe buýt Hóc Môn (Ảnh: Ngọc Tân).

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó giám đốc Sở Xây dựng Bùi Hòa An đánh giá công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện quy hoạch giao thông công cộng tại TPHCM. Dự kiến, tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) kéo dài đến Củ Chi cũng sẽ đi qua bến xe này.

Ông Bùi Hòa An yêu cầu Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM quản lý, vận hành hiệu quả Bến xe buýt Hóc Môn, phát huy giá trị công trình trong tương lai.

Ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Ngọc Tân).

Giai đoạn đầu, bến xe sẽ phục vụ tuyến buýt số 24 (Bến xe Miền Đông - Hóc Môn) với 27 phương tiện, tần suất 276 chuyến/ngày, thời gian giãn cách 5-12 phút.

Lộ trình tiếp theo, Trung tâm sẽ đưa các tuyến xe buýt liên tỉnh về Bến xe Hóc Môn, như các tuyến 70-1 (Bến xe Củ Chi - Bến xe Tây Ninh); tuyến 70-2 (Bến xe Củ Chi - An Nhơn Tây); đồng thời bổ sung tuyến mới kết nối chợ Hóc Môn với sân bay Tân Sơn Nhất.

Bến xe buýt Hóc Môn nằm tại xã Xuân Thới Sơn, giáp quốc lộ 22 (Ảnh: Ngọc Tân).

Trước đó, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM quản lý 17 bến xe buýt và 2 bãi hậu cần. Trong đó, chỉ có một bến xe đạt diện tích trên 10.000m2 là Bến xe Buýt Sài Gòn (18.430m2).

Hạ tầng bến xe của thành phố mới chỉ đáp ứng khoảng 65% nhu cầu đậu đỗ xe buýt, chưa tương xứng với yêu cầu phát triển mạng lưới giao thông công cộng của thành phố.

Để bổ sung hạ tầng bến xe tại cửa ngõ tây bắc thành phố, Trung tâm đã triển khai dự án Bến xe buýt Hóc Môn và dự án đường kết nối bến xe với tổng mức đầu tư hơn 133 tỷ đồng. Dự án được thi công từ tháng 12/2023.

Bến xe buýt Hóc Môn có khả năng phục vụ đậu, đỗ cho trên 60 xe buýt, đồng thời là cơ sở để Trung tâm rà soát, tái cấu trúc mạng lưới tuyến buýt trong khu vực, phục vụ người dân tốt hơn.