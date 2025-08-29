Chạy thiếu hàng trăm chuyến buýt, hãng xe Phương Trang bị xử lý thế nào?

Sau khi thắng thầu và đưa vào khai thác 35 tuyến xe buýt tại TPHCM, hãng xe buýt Phương Trang (Futabuslines) đang bị Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cảnh báo về tình trạng chạy xe thiếu chuyến.

Cụ thể, trong nửa đầu tháng 8, Futabuslines để xảy ra tình trạng chạy thiếu hàng trăm chuyến xe trong nhiều ngày liên tiếp trên 16 tuyến buýt, gồm các tuyến: 03, 18, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 36, 46, 55, 85, 88, 89, 104, và 126. Đây đều là các tuyến xe có trợ giá, doanh nghiệp tiếp quản, khai thác từ 1/8.

Tình trạng thiếu hụt xe khiến hãng xe buýt Phương Trang chạy không đủ chuyến nhiều ngày liên tiếp (Ảnh minh họa: Ngọc Tân).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM cho biết, cơ quan quản lý đã ghi nhận hiện tượng chạy thiếu chuyến và yêu cầu Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang chấn chỉnh. Vị này khẳng định doanh nghiệp sẽ bị xử phạt với những chuyến xe chạy thiếu mà không có lý do chính đáng.

Đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM cho biết thêm, Futabuslines thiếu xe khi tiếp quản 35 tuyến xe buýt của thành phố. Đây là giai đoạn mà Futabuslines khai trương đồng loạt 35 tuyến, tương ứng khoảng 600 xe phải chuẩn bị.

Trong bối cảnh các tuyến xe buýt nói trên đều đang được hưởng chính sách trợ giá từ thành phố, câu hỏi đặt ra là tiền trợ giá được tính như thế nào khi số chuyến xe bị cắt bớt.

Về vấn đề này, đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM khẳng định việc thanh toán tiền trợ giá cho doanh nghiệp trên cơ sở những chuyến xe thực tế được vận hành (căn cứ dữ liệu giám sát hành trình). Trường hợp hãng xe chạy thiếu chuyến, số chuyến xe bị thiếu sẽ không được tính trợ giá.

Trước đó, ngày 1/8, 37 tuyến xe buýt tại TPHCM thay đổi đơn vị vận hành sau đấu thầu. Phương Trang là bên thắng thầu nhiều nhất với việc giành được quyền khai thác 35/37 tuyến xe.