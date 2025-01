Những chính sách đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 2

Giá bán điện thực hiện theo cơ chế thị trường

Luật Điện lực năm 2024 có hiệu lực từ 1/2 có nhiều quy định mới về giá bán điện theo cơ chế thị trường.

Trong đó, giá bán điện thực hiện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết giá của Nhà nước phù hợp với cấp độ thị trường điện cạnh tranh, bảo đảm khuyến khích sử dụng điện có hiệu quả và tiết kiệm.

Giá bán điện thực hiện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết giá của Nhà nước (Ảnh: EVN).

Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện hợp lý, giảm dần và tiến tới sẽ xóa bỏ bù chéo giá điện giữa các nhóm khách hàng không tham gia thị trường bán lẻ điện cạnh tranh khi chưa đủ điều kiện hoặc không lựa chọn tham gia mua bán điện trên thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

Luật nêu rõ, giá điện bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch, bình đẳng, không phân biệt đối xử giữa các đơn vị điện lực.

Rác thải không phân loại sẽ bị từ chối tiếp nhận

Thông tư 35/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy trình kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt nêu rõ, hộ gia đình không phân loại, không sử dụng bao bì, thùng chứa theo quy định của chính quyền địa phương hoặc giao chất thải không đúng chủng loại theo lịch trình đã công bố, có thể bị người lao động thu gom thủ công từ chối tiếp nhận.

Các hộ gia đình, cá nhân không phân loại, bỏ chất thải vào bao bì, thùng chứa đúng quy định sẽ được người lao động thu gom rác thải tổng hợp trong ca làm việc và kịp thời phản ánh đến người có thẩm quyền trong đơn vị công tác để có biện pháp xử lý, quản lý theo quy định.

Thông tư 35 có hiệu lực từ ngày 3/2.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT chỉ còn 4 môn

Từ năm 2025, ngoại ngữ sẽ trở thành bài thi tự chọn thay vì là bài thi bắt buộc như những năm trước đây. Quy định đó được nêu tại Thông tư 24/2024 về Quy chế thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực từ 8/2.

Năm nay sẽ tổ chức kỳ thi gồm 3 buổi thi: Một buổi thi môn ngữ văn; một buổi thi môn toán; một buổi thi của bài thi tự chọn gồm 2 môn thi trong số các môn vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ định hướng công nghiệp, ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn)...

Các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Quy định về quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT được Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu tại Thông tư số 30/2024, có hiệu lực từ ngày 14/2.

Theo đó, số môn thi, bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay sẽ gồm môn toán, ngữ văn và một môn thi hoặc bài thi thứ ba do Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn.

Đối với các trường THPT thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại học, trường đại học, viện nghiên cứu có tổ chức thi tuyển riêng thì môn thi hoặc bài thi thứ ba do các cơ quan này lựa chọn.

Thông tư cũng quy định chỉ tuyển sinh vào lớp 6 theo phương thức xét tuyển và hàng năm chỉ tuyển sinh một lần vào cấp THCS.

Dạy thêm ngoài nhà trường phải đăng ký kinh doanh

Quy định đó được nêu tại Thông tư số 29/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm, có hiệu lực từ 14/2.

Cụ thể, tổ chức hoặc cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường có thu tiền của học sinh phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; công khai trên cổng thông tin điện tử hoặc niêm yết tại nơi cơ sở dạy thêm đặt trụ sở về các môn học được tổ chức dạy thêm; thời lượng dạy thêm đối với từng môn học theo từng khối lớp; địa điểm, hình thức, thời gian tổ chức dạy thêm, học thêm; danh sách người dạy thêm và mức thu tiền học thêm trước khi tuyển sinh các lớp dạy thêm, học thêm

Người dạy thêm ngoài nhà trường phải bảo đảm có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn phù hợp với môn học tham gia dạy thêm.

Giáo viên đang dạy học tại các nhà trường tham gia dạy thêm ngoài nhà trường phải báo cáo với hiệu trưởng hoặc giám đốc hoặc người đứng đầu nhà trường về môn học, địa điểm, hình thức, thời gian tham gia dạy thêm (theo mẫu).

Việc thanh tra học thêm, dạy thêm sẽ bắt đầu từ ngày 10/2 khi Thông tư 28/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nội dung thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục và thanh tra nội bộ trong cơ sở giáo dục, có hiệu lực.

Việc thanh tra còn tập trung vào các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; chấp hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục; thực hiện quy định về thu, quản lý, sử dụng học phí, các nguồn lực tài chính khác…

Quy định mới về Thanh tra Công an nhân dân

Nghị định 164/2024 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra Công an nhân dân có hiệu lực từ 10/2.

Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thanh tra Công an nhân dân giúp thủ trưởng công an cùng cấp thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiến hành thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

Cơ quan thanh tra Công an nhân dân gồm: Thanh tra Bộ Công an; Thanh tra Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thanh tra Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; Thanh tra Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Công an huyện, thị xã, quận, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và công an các đơn vị có quân số từ 200 cán bộ, chiến sĩ trở lên, bố trí cán bộ thanh tra chuyên trách. Công an các đơn vị có quân số dưới 200 cán bộ, chiến sĩ, bố trí cán bộ thanh tra kiêm nhiệm.

Số lượng cán bộ thanh tra chuyên trách, cán bộ thanh tra kiêm nhiệm tại các đơn vị do thủ trưởng đơn vị quyết định.

Hướng dẫn về xử lý tiền giả, tiền nghi giả

Thông tư 58/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng có hiệu lực từ 14/2.

Theo đó, khi phát hiện tiền nghi giả, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tạm thu giữ và lập biên bản theo mẫu. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tạm thu giữ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải chuyển hồ sơ giám định đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh trên địa bàn hoặc Sở Giao dịch để giám định.

Việc giám định tiền giả, nghi tiền giả, theo quy định mới là miễn phí (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Ngoài ra, cá nhân có yêu cầu giám định tiền giả, tiền nghi giả phải lập một bộ hồ sơ đề nghị giám định và nộp trực tiếp đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch, Cục Phát hành và Kho quỹ tại Hà Nội hoặc TPHCM.

Việc giám định tiền giả, nghi tiền giả là miễn phí.

Không giải thích rõ ràng, người bán bảo hiểm có thể bị phạt 100 triệu đồng

Nghị định 174/2024 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm (có hiệu lực từ 15/2) quy định mức phạt tiền đối với cá nhân có hành vi vi phạm tối đa là 100 triệu đồng, với tổ chức tối đa là 200 triệu đồng.

Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ không giải thích rõ ràng, đầy đủ cho bên mua bảo hiểm về quyền lợi bảo hiểm, điều khoản loại trừ trách nhiệm cũng như quyền, nghĩa vụ của người mua khi ký hợp đồng có thể bị phạt tiền từ 60-100 triệu đồng.

Người bán bảo hiểm không tư vấn rõ ràng nội dung hợp đồng bảo hiểm có thể bị phạt tiền tối đa đến 100 triệu đồng.

Hành vi quảng cáo sản phẩm bảo hiểm nhân thọ không theo quy định pháp luật bị phạt từ 80-100 triệu đồng.