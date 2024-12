Metro số 1 TPHCM bị mất điện đột ngột vì sấm sét, mưa lớn

Liên quan đến các đoàn tàu trên tuyến Metro số 1 đang chạy thì bị mất điện, tạm dừng hoạt động vào chiều 27/12, công ty vận hành Metro số 1 (HURC1) cho biết, sự việc đã được khắc phục, tàu đã hoạt động trở lại vào khoảng 18h30 cùng ngày.

Ông Lê Minh Triết, Giám đốc Công ty Vận hành Metro số 1 cho hay, vào khoảng 17h25 cùng ngày, TPHCM có mưa lớn kèm dông lốc, sấm sét trên diện rộng. Thời tiết xấu đã dẫn đến hệ thống bảo vệ an toàn điện toàn tuyến Metro 1 kích hoạt.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị và Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 đã quyết định tạm dừng lịch trình chạy tàu, đưa tàu về các nhà ga nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách, đồng thời kiểm tra toàn bộ hệ thống của tuyến. Nhân viên nhà ga đã trấn an và hướng dẫn hành khách di chuyển an toàn.

Sau kiểm tra và nhận thấy không có bất thường, các đơn vị liên quan đã quyết định cho phép đoàn tàu hoạt động trở lại.

Hơn 430.000 lượt khách đi Metro số 1 ở TPHCM trong 5 ngày vừa qua (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

"Tuy ảnh hưởng, gây chậm trễ cho hành khách, nhưng trong giai đoạn đầu vận hành, việc quyết định dừng và rà soát toàn bộ hệ thống theo quy trình nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối là rất cần thiết", ông Lê Minh Triết cho biết.

Theo thống kê của HURC1, trong 5 ngày qua, đơn vị đã phục vụ 430.000 lượt hành khách. Trong đó, ngày đầu vận hành (22/12) có khoảng 150.000 khách, đông nhất. Trung bình mỗi ngày có 37.000 lượt khách đi metro.

Khoảng 16h ngày 27/12, cơn mưa lớn trải trên diện rộng tại các quận, huyện và TP Thủ Đức.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, các khu vực như quận Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, quận 11, quận 10, TP Thủ Đức... mưa rơi khá nặng hạt. Cơn mưa kéo dài đến giờ cao điểm chiều đã khiến nhiều người gặp khó khăn khi di chuyển trên đường.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, áp cao lạnh lục địa đang tăng cường xuống phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ hoạt động ổn định. Gió Đông Bắc có cường độ trung bình trên vùng biển phía Đông Nam Bộ.

Lúc hơn 16h, mây dông đã phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên các huyện Cần Giờ, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, quận Bình Tân và TP Thủ Đức. Ngoài ra, vùng mây đang phát triển mạnh ở Bình Dương, Đồng Nai, đang có xu hướng mở rộng về TPHCM.

Trong 3 giờ tới, mây tiếp tục phát triển và gây mưa cho các quận huyện trên, sau đó lan ra các khu vực khác. Lượng mưa phổ biến từ 5-15mm, có nơi trên 30mm.