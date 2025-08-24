Hà Tĩnh thành lập Sở Chỉ huy ứng phó bão Kajiki

Chiều 24/8, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, ký quyết định thành lập Sở Chỉ huy phía trước ứng phó với bão Kajiki.

Sở Chỉ huy được đặt tại trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Xuân cũ, do ông Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh làm Chỉ huy trưởng.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm (đeo kính đứng giữa) kiểm tra phòng, chống bão tại khu vực đê Cẩm Nhượng, xã Thiên Cầm (Ảnh: Dương Nguyên).

Các Phó Chỉ huy gồm: Đại tá Nguyễn Xuân Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Phó Chỉ huy Thường trực); Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Ngọc Huấn.

Sở Chỉ huy phía trước ứng phó với bão Kajiki chịu trách nhiệm trực ban liên tục (24/24h), đảm bảo thông tin chỉ huy thông suốt; tổ chức huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm để phòng, chống bão, sơ tán dân tại vùng xung yếu.

Sở Chỉ huy cũng bảo đảm an ninh, trật tự; theo dõi, tổng hợp thiệt hại và báo cáo kịp thời; chỉ đạo tổ chức khắc phục hậu quả ban đầu và phân phối cứu trợ cho người dân, nhất là đối tượng yếu thế.

Người dân Hà Tĩnh chằng néo nhà cửa để phòng chống bão (Ảnh: Dương Nguyên).

Ngày 24/8, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm và Chủ tịch tỉnh Võ Trọng Hải cùng các lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đi kiểm tra công tác phòng, chống bão tại một số địa điểm xung yếu trên địa bàn.

Bí thư Hà Tĩnh nhấn mạnh bão Kajiki có sức gió mạnh, tốc độ di chuyển nhanh và ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Hà Tĩnh nên đòi hỏi các đơn vị, cấp ủy, chính quyền các địa phương, doanh nghiệp, người dân theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão.

Ông Lâm yêu cầu gấp rút triển khai các giải pháp phòng, chống, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão gây ra; tuyệt đối không chủ quan, lơ là.