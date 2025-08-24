Hà Tĩnh thành lập Sở Chỉ huy ứng phó bão Kajiki
(Dân trí) - Hà Tĩnh đã quyết định thành lập Sở Chỉ huy phía trước ứng phó với bão Kajiki (bão số 5) để tổ chức huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm phòng chống bão, sơ tán dân tại vùng xung yếu.
Chiều 24/8, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, ký quyết định thành lập Sở Chỉ huy phía trước ứng phó với bão Kajiki.
Sở Chỉ huy được đặt tại trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Xuân cũ, do ông Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh làm Chỉ huy trưởng.
Các Phó Chỉ huy gồm: Đại tá Nguyễn Xuân Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Phó Chỉ huy Thường trực); Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Ngọc Huấn.
Sở Chỉ huy phía trước ứng phó với bão Kajiki chịu trách nhiệm trực ban liên tục (24/24h), đảm bảo thông tin chỉ huy thông suốt; tổ chức huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm để phòng, chống bão, sơ tán dân tại vùng xung yếu.
Sở Chỉ huy cũng bảo đảm an ninh, trật tự; theo dõi, tổng hợp thiệt hại và báo cáo kịp thời; chỉ đạo tổ chức khắc phục hậu quả ban đầu và phân phối cứu trợ cho người dân, nhất là đối tượng yếu thế.
Ngày 24/8, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm và Chủ tịch tỉnh Võ Trọng Hải cùng các lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đi kiểm tra công tác phòng, chống bão tại một số địa điểm xung yếu trên địa bàn.
Bí thư Hà Tĩnh nhấn mạnh bão Kajiki có sức gió mạnh, tốc độ di chuyển nhanh và ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Hà Tĩnh nên đòi hỏi các đơn vị, cấp ủy, chính quyền các địa phương, doanh nghiệp, người dân theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão.
Ông Lâm yêu cầu gấp rút triển khai các giải pháp phòng, chống, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão gây ra; tuyệt đối không chủ quan, lơ là.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cho biết lúc 12h ngày 24/8, bão Kajiki đã mạnh lên cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16. Thời điểm này, bão cách Nghệ An khoảng 540km, cách Hà Tĩnh khoảng 520km về phía Đông.
Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h. So với điểm mới hình thành sáng 23/8, bão Kajiki đã tăng 5 cấp từ cấp 8 lên cấp 13.
Cơ quan khí tượng nhận định khoảng 22h ngày 24/8, bão di chuyển Tây Tây Bắc, cách Nghệ An khoảng 300km, cách Hà Tĩnh khoảng 270km với cường độ cấp 13-14, giật 16. Thời điểm này, mức độ rủi ro thiên tai cấp 3 trên vùng biển Tây Bắc Biển Đông, vịnh Bắc Bộ, biển từ Nam Quảng Trị đến Huế (bao gồm Hòn Ngư, Cồn Cỏ).
Đến sáng và trưa 25/8, bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 15 và hoạt động trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Thời điểm này, mức độ rủi ro thiên tai cấp 3 trên Biển Đông, vịnh Bắc Bộ, Nam Quảng Trị - Huế và cấp 4 tại vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.
Theo dự báo, khoảng sáng 26/8, bão suy yếu dần trên khu vực biên giới Lào - Thái Lan. Đến 22h cùng ngày, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi thành vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.