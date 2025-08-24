Các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão Kajiki cấp tập sơ tán dân

Thanh Hóa: Sẵn sàng sơ tán hơn 62.000 dân

Tại tỉnh Thanh Hóa, có hơn 62.000 người dân nằm trong khu vực nguy hiểm, có nguy cơ mất an toàn khi thiên tai xảy ra phải di dời. Địa phương này sẽ sơ tán 6.254 hộ/28.698 khẩu khu vực ven biển, 1.722 hộ/7.351 khẩu thuộc khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét và 6.275 hộ/26.551 khẩu nguy cơ xảy ra sạt lở đất trên địa bàn các xã miền núi.

Đến thời điểm này, các địa phương đã sẵn sàng phương án sơ tán người dân nếu thời tiết diễn biến xấu.

Bên cạnh bố trí nơi trú, tránh an toàn cho người dân, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương chuẩn bị nhu yếu phẩm cần thiết tại nơi sơ tán đến, đảm bảo không để người dân nào bị đói, rét, không có nơi ở trong thời gian xảy ra bão Kajiki (bão số 5).

Khu lán trại tập trung phòng tránh thiên tai tại xã Na Mèo (Ảnh minh họa: Quách Tuấn).

Tỉnh Thanh Hóa cũng đã thành lập trụ sở Ban Chỉ huy tiền phương khu vực miền núi tại xã Hồi Xuân để thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo phòng chống, ứng phó thiên tai khu vực miền núi cho đến khi hết ảnh hưởng của bão.

Nghệ An: Trưng dụng trường học làm nơi sơ tán hàng nghìn hộ dân

17h ngày 24/8, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa rải rác, lượng mưa nhỏ. Khu vực ven biển đã bắt đầu có gió lớn, sóng biển dâng nhanh, sóng đánh cao khoảng 0,5m. Các địa phương trong tỉnh đang khẩn trương triển khai công tác ứng phó với bão số 5 và mưa lũ do hoàn lưu bão.

Trao đổi với phóng viên Dân trí lúc hơn 17h cùng ngày, ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Diễn Châu (Nghệ An), cho biết công tác sơ tán, di dời dân tránh bão đang được địa phương triển khai.

Lực lượng chức năng phường Thành Vinh hỗ trợ sơ tán người dân khu C5, chung cư Quang Trinh đến nơi an toàn (Ảnh: Anh Khoa).

“Toàn xã có 700 hộ dân với 2.100 người dân thuộc diện phải di dời khẩn cấp do nằm trong vùng nguy hiểm, ven biển, dễ bị ngập sâu nếu bão đổ bộ. Chúng tôi đã bố trí 8 trường học trên địa bàn làm nơi sơ tán tập trung cho bà con, bảo đảm các điều kiện sinh hoạt cơ bản. Tuy nhiên, một số hộ dân vẫn còn khá chủ quan, chưa chịu di dời nên lực lượng chức năng đang thuyết phục, vận động...”, ông Lợi thông tin.

Tại xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An, mưa bắt đầu xuất hiện. Chính quyền địa phương đã họp triển khai công tác ứng phó với bão Kajiki, đồng thời chỉ đạo toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức đến 21/21 bản, cùng Ban quản lý bản tổ chức phòng, chống đến khi hết bão.

Qua rà soát, toàn xã Nhôn Mai có 227 hộ (1.207 khẩu) nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở, 142 hộ (584 khẩu) có nguy cơ lũ quét và 4 hộ (12 khẩu) có nguy cơ ngập lụt.

“Chúng tôi chỉ đạo 21/21 bản, ngay đêm này phải di dời các hộ dân kể trên đến nhà cộng đồng, nhà các hộ dân không bị ảnh hưởng và các trường học. Riêng 13 hộ dân bản Phá Mựt bị trôi nhà trong cơn lũ trưa 23/7, đang ở trong các lán tạm và 4 hộ dân khác ở bản này chưa có nhà ở với tổng số 85 nhân khẩu đã được di dời đến khu vực chợ Nhôn Mai”, ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai nói.

Người dân chung cư Quang Trung cũ chuẩn bị các vật dụng cần thiết để sơ tán (Ảnh: Anh Khoa).

Tại phường Thành Vinh (Nghệ An), qua rà soát có hơn 765 hộ/2.213 nhân khẩu sinh sống tại các khu chung cư cũ như Quang Trung, Thành Cổ, khu vực trũng thấp... thuộc diện phải di dời để đảm bảo an toàn trước và trong khi bão đổ bộ.

Chính quyền địa phương bố trí các hộ dân này đến điểm sơ tán tại nhà văn hóa khối và một số khách sạn trên địa bàn.

“Công tác sơ tán người dân ở các khu chung cư cũ nói trên phải được hoàn thành trước 19h hôm nay. Phường đang khẩn trương chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nước sạch cho các hộ dân trong thời gian di dời để tránh bão”, ông Nguyễn Sỹ Diệu, Chủ tịch UBND phường Thành Vinh, thông tin.

Hà Tĩnh: Nhiều địa phương hoàn thành sơ tán dân khu vực nguy cơ cao

Chiều 24/8, chính quyền xã Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh) đã sơ tán 1.255 hộ với hơn 2.827 nhân khẩu đến nơi an toàn. Các trường học trên địa bàn xã này đều được trưng dụng làm nơi tránh trú cho các hộ dân trong thời điểm bão Kajiki đổ bộ.

Người dân xã Thiên Cầm được sơ tán đến nơi an toàn trong chiều 24/8 (Ảnh: Dương Nguyên).

Tại xã Thiên Cầm, chính quyền rà soát toàn xã có 1.456 hộ dân với trên 4.393 nhân khẩu tại 6 tổ dân phố có nguy cơ bị ảnh hưởng khi bão đổ bộ vào đất liền.

Ngay từ đầu giờ chiều, cấp ủy, chính quyền xã Thiên Cầm đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị về tận các tổ dân phố để tuyên truyền, vận động người dân sơ tán đến nơi an toàn.

Tại xã miền núi Phúc Trạch, chính quyền phối hợp với Đồn Biên phòng bản Giàng hỗ trợ sơ tán 21 hộ dân với 58 nhân khẩu đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre đến nơi an toàn nhằm phòng tránh mưa lớn, sạt lở đất do bão có thể gây ra.