Thời điểm nào bão Kajiki đổ bộ vào đất liền nước ta?

Chiều 24/8, phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia một số thông tin về cơn bão Kajiki (bão số 5).

Cơn bão Kajiki được đánh giá là một cơn bão rất đặc biệt, ông Lâm cho biết từ khi áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, môi trường cho bão hình thành và phát triển khá thuận lợi, nhiệt độ mặt nước trên Biển Đông dọc đường đi của bão đều khoảng 30 độ C.

Bên cạnh đó, các dòng dẫn đường, các khối áp cao nhiệt đới lấn mạnh về phía Tây nên bão di chuyển tương đối ổn định với tốc độ nhanh, theo ông Lâm.

"Cường độ bão luôn duy trì và tăng cấp là do hầu như cơn bão này không tương tác gì với các đảo, các cơn bão khác có thể đi qua đảo Hải Nam (Trung Quốc) và sẽ suy yếu, nhưng cơn bão này gần như chỉ đi trên biển nên ít có khả năng suy yếu", ông Lâm phân tích.

Bão Kajiki có thể đạt cấp 14, mạnh tương đương bão Yagi năm 2024 (Ảnh: NCHMF).

Ông Lâm cho hay cơ quan khí tượng nhận định nguy cơ cao bão có thể đạt cấp 14, tương đương cơn bão Yagi năm 2024 và mạnh hơn cơn bão Doksuri năm 2017. Trong đất liền, cơn bão Kajiki có thể đạt cấp 12-13.

"Một số kịch bản cho thấy bão có thể đạt cấp 15 nhưng kịch bản này không cao", ông Lâm nói.

Vị chuyên gia cũng nhận định hoàn lưu bão khá rộng nhưng trọng tâm về mưa to, gió mạnh, sóng cao và nước dâng là tại 3 tỉnh Quảng Trị (khu vực Quảng Bình cũ), Hà Tĩnh và Nghệ An. Riêng nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất thì trọng tâm nằm ở khu vực núi Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Ông Lâm cho biết từ đêm nay gió bắt đầu mạnh, rạng sáng mai bắt đầu có gió cấp 9-10 tại khu vực các tỉnh trên.

"Một điều khá may mắn là cơn bão này di chuyển nhanh nên các tác động về gió và mưa lớn sẽ hết nhanh, không lâu như cơn bão Yagi (cơn bão này gây mưa, gió mạnh nhiều ngày).

Cơn bão Kajiki mưa và gió có thể chỉ kéo dài trong 24 giờ, bắt đầu từ sáng mai, sớm khoảng 4-5h, muộn thì khoảng 8-9h và kéo dài đến chiều tối và đêm, trong ngày mai là cao điểm nhất về mưa to, gió mạnh", ông Lâm nhận định.

Người dân ở Thanh Hóa di chuyển tàu thuyền để phòng chống bão Kajiki (Ảnh: Thanh Tùng).

Vị chuyên gia cũng lưu ý nguy cơ về mưa và gió sau bão, ngoài khu vực Thanh Hóa đến Huế và Trung, Thượng Lào, mưa có thể sẽ mở rộng ra khu vực Bắc Bộ như Lào Cai, Hà Nội (ngày 25-26/8 Hà Nội sẽ có mưa to). Từ nay đến cuối tháng, khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa dông liên tục.

Từ chiều 24/8 đến hết ngày 26/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Lào Cai và từ Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm, cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 200mm/3 giờ.

Ông Lâm nhận định ở khu vực Bắc Bộ, lũ hạ lưu sông Thương tiếp tục xuống chậm ở mức báo động 1-2. Từ đêm nay đến hết ngày 25/8, tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế sẽ xuất hiện một đợt lũ.

Trong đó, tại Thanh Hóa, sông Bưởi lên mức báo động 2; thượng lưu sông Mã lên mức báo động 1-2, hạ lưu sông Mã lên trên báo động 1.

Tại Nghệ An, Thượng lưu sông Cả lên mức báo động 2-3 và trên báo động 3, hạ lưu sông Cả lên mức báo động 2-3.

Tại Hà Tĩnh, sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố lên mức báo động 2-3 và trên báo động 3; sông La lên mức BĐ2-BĐ3

Tại Quảng Trị, sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn lên mức báo động 2-3 và trên báo động 3.

Tại Huế, sông Bồ, sông Hương lên mức báo động 1-2.