9.500 người ứng tuyển làm việc tại sân bay Long Thành

Ngày 23/8, UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức Ngày hội tuyển dụng việc làm sân bay Long Thành tại xã An Phước (Đồng Nai), thu hút hơn 2.000 ứng viên là sinh viên, người lao động tham dự.

Ngày hội tuyển dụng nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực cho sân bay Long Thành, dự kiến khai thác thương mại vào giữa năm 2026.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, những ngày qua, ban tổ chức ngày hội tuyển dụng đã nhận đăng ký ứng tuyển online của gần 9.500 người. Trong đó, có gần 6.000 ứng viên là người tỉnh Đồng Nai (chiếm hơn 63%), còn lại là ứng viên từ các tỉnh, thành khác.

Ngày hội tuyển dụng sân bay Long Thành thu hút hơn 2.000 ứng viên đến tìm hiểu (Ảnh: Hoàng Bình).

Ngày hội tuyển dụng có các đơn vị thuộc ngành hàng không, với hơn 4.000 vị trí tuyển dụng như như kỹ sư vận hành, bảo trì thiết bị điện, điện tử - viễn thông, cơ khí - tự động hóa, hóa nghiệm, dịch vụ mặt đất...

Theo Cục Hàng không Việt Nam, khi giai đoạn một đi vào hoạt động, sân bay Long Thành cần khoảng 14.000 lao động. Trước đó, Đồng Nai đã phê duyệt đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại chỗ giai đoạn 2024-2026, định hướng đến năm 2030, với mục tiêu hỗ trợ khoảng 4.800 lao động địa phương tìm việc làm trong và ngoài sân bay.