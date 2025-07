CSGT Hà Nội vào tận quán nhậu khuyên tài xế "đã nhậu là không lái xe"

Ghi nhận của phóng viên Dân trí tối 23/7, Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp với Công an phường Thanh Xuân tổ chức các hoạt động tuyên truyền và kiểm soát xử lý vi phạm về nồng độ cồn trên địa bàn phường Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Trước giờ làm nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 7 thực hiện đầy đủ quy trình chuẩn bị quân tư trang, trang thiết bị nghiệp vụ theo đúng điều lệnh công an nhân dân.

Tại buổi quán triệt, chỉ huy đơn vị phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ công tác, nhấn mạnh yêu cầu kết hợp hiệu quả giữa tuyên truyền, vận động người dân và kiểm tra, xử lý vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Theo kế hoạch, trong ca công tác tối 23/7, tổ công tác phối hợp chọn điểm tuyên truyền tại khu vực dãy nhà hàng trên phố Ngụy Như Kon Tum - nơi tập trung nhiều quán bia, lượng khách đông vào buổi tối.

Tại một quán bia trên phố Ngụy Như Kon Tum, cả CSGT và công an phường đã đến từng bàn ăn phát tờ rơi tuyên truyền, nhắc nhở người dân không điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu, bia; đồng thời làm việc với chủ cơ sở kinh doanh để vận động phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở khách hàng.

Theo đó, khi được CSGT tuyên truyền, nhắc nhở, nhiều người dân và khách nhậu rất hưởng ứng việc làm của lực lượng chức năng.

Anh Nguyễn Quang Dương, chủ một nhà hàng tại phố Ngụy Như Kon Tum, cho biết, khi khách đã sử dụng rượu bia, nhà hàng thường dặn dò nhân viên nhắc nhở, thậm chí hỗ trợ khách gọi dịch vụ lái xe hộ hoặc giữ xe qua đêm để khách đi taxi về nhà.

"Tại quán, chúng tôi cũng dán biển báo cho khách hàng về việc nhà hàng hỗ trợ dịch vụ đưa khách say xỉn về tận nhà, việc này cũng đảm bảo an toàn cho chính các khách nhậu", anh Dương nói.

Theo ghi nhận của phóng viên, sau gần 2 giờ làm việc, lực lượng chức năng đã tuyên truyền tại 6 nhà hàng, phát hàng trăm tờ rơi tuyên truyền về tác hại của rượu bia và sự nguy hiểm khi người dân đã uống rượu, bia rồi vẫn tham gia giao thông.

Song song với công tác tuyên truyền, trong tối 23/7, Đội CSGT đường bộ số 7 còn thực hiện việc kiểm soát nồng độ cồn tại nút giao Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Tuân. Trong tối 23/7, tổ công tác đã phát hiện, lập biên bản 12 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đáng chú ý, có những tài xế vì chủ quan nhà gần mà uống bia xong đã điều khiển xe máy đi về. Như trường hợp của anh L.Q.T. (43 tuổi, ở phường Thanh Xuân), điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức 1 (dưới 0,25mg/lít khí thở). Khi bị cảnh sát kiểm tra, xử lý, nam tài xế cho biết vừa uống vài cốc bia và chủ quan nhà gần nên đã tự lái xe.

Trung tá Nguyễn Đức Sơn, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 7 cho biết, để xử lý triệt để tình trạng vi phạm nồng độ cồn, đơn vị này đã chủ động lên phương án, phối hợp với công an phường, xã trên địa bàn quản lý ngay từ những ngày đầu thực hiện mô hình công an 2 cấp nhằm điều tra cơ bản, xác định lại những tuyến trọng điểm để tổ chức tuyên truyền với những người đã uống rượu, bia thì không lái xe.

Còn Thiếu tá Tạ Đức Thanh, cán bộ Công an phường Thanh Xuân, cho biết, Công an phường Thanh Xuân cũng chủ động phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 7 nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn nói chung và tăng cường vận động tuyên truyền, nhằm hạn chế tối đa tai nạn giao thông xảy ra do sử dụng rượu, bia.

"Với lợi thế gần dân, sát dân, hiểu địa bàn, cán bộ, chiến sĩ công an các phường, xã trở thành những tuyên truyền viên hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định pháp luật", Thiếu tá Thanh chia sẻ.