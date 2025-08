Nhìn lại loạt ngành có điểm chuẩn cực thấp, 6,5 điểm/môn đỗ ngay trường top

Mùa tuyển sinh năm 2024, bùng nổ những ngành có điểm chuẩn cao ngất ngưởng ở mức 9-9,5 điểm/môn mới trúng tuyển tại các trường top đầu. Tuy nhiên, cũng tại các trường này cũng không thiếu những ngành có mức điểm chuẩn thấp bất ngờ.

Có nhiều ngành ở các trường đại học top đầu có mức cạnh tranh thấp (Ảnh minh hoạ: Hoài Nam).

Như tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM), ngành khoa học môi trường (chương trình tăng cường tiếng Anh) có điểm chuẩn chỉ 18,5. Như vậy, thí sinh chỉ cần 6,5 điểm/môn đã trúng tuyển vào trường top này.

Một số ngành khác của trường của điểm chuẩn thấp như ngành khoa học môi trường 19 điểm, ngành công nghệ kỹ thuật môi trường 19 và nhóm ngành địa chất học 19,5, ngành hải dương học 20.

Điểm chuẩn tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) năm 2024 ngành thấp nhất chỉ 18,5 điểm (Ảnh: N.T).

Trường Đại học Sư phạm TPHCM có tiếng là nơi “loại” hàng ngàn học sinh giỏi mỗi năm khi điểm chuẩn những năm qua cao ngất ngưởng, thí sinh phải đạt từ 9-9,5 điểm/môn mới có cơ hội trúng tuyển.

Tuy nhiên, bên cạnh những ngành điểm chuẩn chót vót, năm 2024 cũng có những ngành có mức điểm dễ thở chỉ hơn 7 điểm đã trúng tuyển như ngành sinh học ứng dụng 21,9 điểm, ngôn ngữ Nga 22 điểm, ngôn ngữ Pháp 22,7.

Tại phân hiệu Long An (sau sáp nhập thành tỉnh Tây Ninh), điểm chuẩn thấp nhất vào trường ở ngành giáo dục mầm non (cao đẳng) với 18,7 điểm, đến ngành giáo dục mầm non 22 điểm.

Đứng đầu về đào tạo các ngành lĩnh vực xã hội, năm 2024, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) cũng có điểm chuẩn ở hầu hết các ngành từ 24 đến mức cao nhất 28,8 điểm.

Bên cạnh đó, một số ngành của trường có mức điểm chuẩn thấp như đô thị học 22 điểm; triết học khối A1 mức 22,5 điểm; các ngành dưới 23 điểm như ngôn ngữ Italia, ngôn ngữ Tây Ban Nha, ngôn ngữ Đức khối D05.

Năm 2024, điểm chuẩn của tất cả các ngành tại Trường Đại học Sài Gòn theo phương thức xét điểm tốt nghiệp đều tăng. Cao nhất là ngành sư phạm lịch sử 28,25, kế đến là ngành sư phạm ngữ văn 28,11, ngành sư phạm toán học 27,75.

Điểm chuẩn thấp nhất ở trường là 21,17 ở ngành khoa học môi trường, ngành công nghệ kỹ thuật môi trường với 21,37 ở khối A00. Với mức điểm này, thí sinh chỉ cần hơn 7 điểm/ môn đã trúng tuyển.

Tại Trường Đại học Luật TPHCM, điểm chuẩn cao nhất vào trường năm 2024 là 27,7 ở ngành luật khối C00. Với mức điểm này, thí sinh phải đạt trung bình mỗi môn gần 9,3 điểm mới trúng tuyển.

Mức điểm chuẩn thấp nhất vào trường là 22,56 (trung bình 7,52 điểm/môn) ở ngành quản trị kinh doanh.

Trường Đại học Y dược TPHCM, điểm chuẩn cao nhất vào trường theo phương thức xét điểm tốt nghiệp ở mức 27,8 (trung bình mỗi môn 9,3 điểm). Còn ngành thấp nhất là ngành y tế công cộng với 21,45 (trung bình mỗi môn 7,15).

Tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM), điểm chuẩn của ngành cao nhất và điểm chuẩn của ngành thấp nhất vào trường này có sự chênh lệch lớn ở phương thức xét tuyển kết hợp nhiều tiêu chí.

Điểm chuẩn cao nhất là 84,16/100 điểm ở ngành khoa học máy tính. Trong khi đó, ngành có điểm chuẩn thấp nhất của trường là địa kỹ thuật xây dựng chỉ với 55,38 điểm, chênh lệch đến 28,78 điểm. Nhóm ngành dệt - may có điểm chuẩn thấp kế tiếp với 55,51; ngành kinh tế xây dựng 58,59 điểm…

Theo lý giải của nhà trường, một số ngành có điểm chuẩn thấp hơn những ngành “hot” như khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo do còn ít được thí sinh quan tâm. Dù trên thực tế, đây là những ngành có nguồn nhân lực cần thiết.

Tại Trường Đại học Bách khoa TPHCM, mức điểm chuẩn giữa ngành cao nhất vào và thấp nhất có sự chênh lệch lớn (Ảnh: Hoài Nam).

Đây cũng là vấn đề chung tại nhiều trường top, một số ngành chưa thật sự thu hút sự quan tâm của thí sinh nên mức cạnh tranh không quá gay gắt, điểm chuẩn đầu vào thấp.

Thực tế thí sinh vẫn thường tập trung vào các ngành hot, trong khi nhiều ngành ít được “gọi mặt đặt tên”, nhu cầu cao lại chưa thật sự được chú ý.

Theo dự báo của nhiều chuyên gia tuyển sinh, các trường top trên điểm chuẩn có thể ổn định hoặc giảm không đáng kể. Các trường top giữa, top dưới mức điểm chuẩn năm nay có thể giảm 1-2 điểm.

Thống kê nhanh của Bộ GD&ĐT, đến 17h ngày 28/7, số thí sinh đăng ký xét tuyển gần 850.000 em trên hơn 1,1 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT.

Số nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng năm 2025 là 7.615.560 (đạt tỷ lệ hơn 73%). Trung bình mỗi thí sinh chọn 8,96 nguyện vọng.

Từ chiều 20/8, các trường đại học có thể bắt đầu công bố điểm chuẩn. Kết quả trúng tuyển đợt 1 chậm nhất phải được công bố trước 17h ngày 22/8.